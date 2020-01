Hohen Neuendorf

Ein Mann sprach am Freitagnachmittag (17. Januar) gegen 14.10 Uhr in der S-Bahn eine 13-jährige Oberhavelerin an, die allein im letzten Waggon zurückgeblieben ist, weil ihre Begleiter am Bahnhof ausgestiegen waren. Der Mann soll dann sein Geschlechtsteil entblößt haben. Das Mädchen stand auf und lief zu einem älteren Bekannten und verließ mit diesem die Bahn in Birkenwerder. Der unbekannte Mann stieg auch aus und fuhr mit einem Fahrrad davon. Er konnte nicht mehr festgestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline