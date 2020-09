Hohen Neuendorf

Im Rathaus Hohen Neuendorf wird persisch, spanisch und englisch gesprochen. Im Foyer starteten am 28. September um 16 Uhr im Rahmen der interkulturellen Woche OHV die szenischen Lesungen von Märchen aus aller Welt. „Mär(spra)chen heißt das Motto. Kinder und Eltern aus Hennigsdorf, Birkenwerder, Hohen Neuendorf und Berlin hatten sich zu der kostenlosen Veranstaltung angemeldet. Vize-Bürgermeister Volker-Alexander Tönnies ( SPD) hatte die kleinen und großen Zuhörer begrüßt.

„Märchen gibt es in jedem Land und in der jeder Sprache. Wir wollen so den Kindern andere Sprachen näherbringen“, sagt Maria Fentz (30), Leiterin der Bibliotheken der Stadt Hohen Neuendorf, die sich schon seit vielen Jahren an der interkulturellen Woche beteiligen. Die diesmalige Aktion startete in Zusammenarbeit mit Hohen Neuendorfs Integrationsbeauftragten Carolin Bloeck. Für die musikalische Untermalung sorgten Klavierlehrerin Katrin Löser-Schenderlein aus Birkenwerder und ihre Schülerin Anne Sterzik.

Neben dem Märchen „Cinderella“, das Anja Lingott aus Hohen Neuendorf in englischer Sprache vorlas, wurde auch ein Märchen in spanischer Sprache vorgetragen. David Soldevila (45), Schulsozialarbeiter in der Waldgrundschule Hohen Neuendorf, las daraus vor. „Es geht um die Hexe Zilly, die einen schwarzen Kater hat. Da Zillys Haus aber auch komplett schwarz gestrichen ist, kann sie den Kater nur sehen, wenn er seine grünen Augen öffnet. Und da beginnen die Probleme“, sagt David Soldevila.

Um einen Jungen und einen Vogel, die zusammen Abenteuer erleben, geht es in dem Märchen von Sari (14). „Das ist mein Lieblingsmärchen, das mir immer meine Mama vorgelesen hat“, sagt Sari, die mit ihrer Mutter Hamide kam. Die zwei leben in der Gemeinschaftsunterkunft Borgsdorf und kommen ursprünglich aus dem Iran. „Wir haben das Märchen ausgewählt, weil es in Deutschland nicht bekannt ist“, sagt Hamide.

Am Ende gab es für die kleinen und großen Zuhörer noch eine Kakaomilch und einen süßen Donuts. Und bestimmt freuen sie sich schon auf die nächsten „Mär(spra)chen“ 2021, die dann bestimmt wieder in der Stadtbibliothek Hohen Neuendorf starten.

