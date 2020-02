Mauergeschichte zum Anfassen

Hohen Neuendorf

Die Grundschüler toben übers Gelände, fotografieren die Exponate, lauschen den Geschichten aus der Geschichte: Im Künstlerhof in Berlin-Frohnau ist gegenwärtig eine Ausstellung des Vereins Deutsche Waldjugend zur Geschichte der Berliner Mauer zu sehen. Alles ist irgendwie anders, zum Mitmachen und Anfassen. Ausgestellt sind Fotos, Dokumente, Zeitungsartikel und Fundstücke aus der Zeit der Mauer und danach. Die Naturschützer gehen der Frage nach, wie sich der Grenzstreifen im Bereich Hohen Neuendorf und Bergfelde seit dem Mauerfall vor 30 Jahren verändert hat. Sie beleuchten das Schicksal der Maueropfer, insbesondere von Marienetta Jirkowsky. Die 18-Jährige erlitt bei ihrem Fluchtversuch am 22. November 1980 in Hohen Neuendorf tödliche Schussverletzungen. Anlass ist nicht zuletzt die Maueröffnung für die B 96 nach Frohnau am 17. Februar 1990.

Kaum ist die Klasse 5a der Grundschule Niederheide an diesem sonnigen Wintertag eingetroffen, erzählt Marian Przybilla von der Waldjugend schon die erste Geschichte – die über den Veranstaltungsort. Es handelt sich dabei nicht nur um das neue Domizil der Waldjugend nach ihrem Auszug aus dem Naturschutzturm, sondern auch um das erste Gebäude in Frohnau, so Przybilla. In dem 1909 aus Holz und nach einem Entwurf von Landschaftsarchitekt Paul Poser errichteten Pavillon wurden die Grundstücke für Frohnau verkauft.

Zur Galerie Die Grenzöffnung am 17. Februar 1990 ist der Anlass einer Ausstellung, zu der die Deutsche Waldjugend in den Verkaufspavillon im Künstlerhof in Berlin-Frohnau einlädt. Eine 5. Klasse der Grundschule Niederheide hat das Angebot genutzt.

Für die Ausstellung drinnen haben die Naturschützer mehr als 100 historische Fotografien, Dokumente und Artikel zusammengetragen – drapiert und aufgehängt an Schnüren und Drähten. Dazwischen und drumherum: Naturobjekte, Spiele, Fundstücke wie Teile der Grenzanlagen und sogar eine ehemals im Grenzstreifen vergrabene Milchtüte. Anschaulich ebenso: Briefmarken, Münzen und Geldscheine aus der DDR und von der Berliner Bundespost.

„Anlass für unseren Besuch ist die Projektwoche 30 Jahre Mauerfall in unserer Schule“, sagt Lehrer Jürgen Schemeit. Der Ausflug nach Frohnau – gestaltet als Wandertag – bilde den Abschluss. Dietrich Raetzer vom Geschichtskreis habe das Lehrerkollegium auf die Ausstellung aufmerksam gemacht. Noch bis zum 6. März können Gruppen und Schulklassen Termine vereinbaren, ergänzt Przybilla (Kontakt: 03303/50 98 44, 0171/5 43 78 43). Auch am kommenden Wochenende ist die Ausstellung im Hubertusweg 60 noch einmal geöffnet: am Sonnabend, 22. Februar, von 11 bis 15 Uhr und am Sonntag, 23. Februar, von 11 bis 18 Uhr.

Die Kindergruppe wurde von Mama Katja Engel begleitet. „Ich finde sehr schön, dass das Thema in der Schule immer wieder aufgegriffen wird“, sagt sie. Und selbst habe sie die „Anders-Ausstellung“ auch einmal sehen wollen. „Sehr informativ“ sei diese. Einiges habe sie auch noch nicht gewusst.

In der Stuhl-Runde der vier Siegermächte des II. Weltkriegs und der beiden deutschen Staaten erfuhren die Kinder die historischen Hintergründe und Voraussetzungen der Wiedervereinigung. Genau das habe ihnen sehr gefallen sagen Lasse, Meggin, Connor und Adrian übereinstimmend. Aber auch die alten Telefone haben sie schwer beeindruckt. Fiene fand außerdem die angebotenen Spiele toll. Auch ein Hingucker: die drei Lampen der Lichtgrenze aus dem Jahr 2014.

Von Helge Treichel