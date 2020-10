Hohen Neuendorf: Mit Gartenzaun kollidiert

Am Samstagnachmittag befuhr gegen 18.50 Uhr ein 45-jähriger Kradfahrer einer Ducati die Stolper Straße in Hohen Neuendorf in Fahrtrichtung Stolpe, als ein 68-jähriger Fahrzeugführer ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrertür seines PKW öffnete.