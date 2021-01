Hohen Neuendorf: Mit Schnapsflasche Balkontür zerstört

Hohen Neuendorf

Ein bislang noch unbekannter Täter richtete am Freitagnachmittag (1. Januar) erheblichen Schaden an, als er aus ebenfalls noch unbekannten Gründen eine leere Schnapsflasche gegen eine Balkontür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Mittelstraße feuerte.

Die Scheibe der Balkontür wurde durch das Wurfelement beschädigt. Der Täter konnte anschließend entkommen, er ist bislang unbekannt. Die Polizei wurde alarmiert und nahm eine Strafanzeige zu dem Vorfall auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

