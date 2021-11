Hohen Neuendorf: Mit viel Geduld zur Impfung gegen Corona

Hohen Neuendorf

Schon um 9.45 Uhr reichte die Menschenschlange einmal über den Rathausplatz in Hohen Neuendorf: Zwischen 10 und 16 Uhr konnten sich Impfwillige ihre Erst-, Zweit- oder die so genannte Boosterimpfung abholen. Die meisten der Anwesenden scheinen mit längeren Wartezeiten gerechnet zu haben, immer wieder werden Hocker und Angelstühle ein Stück nach vorn gerückt, einige haben Thermoskannen dabei und sind warm eingepackt. Zum Teil sind ganze Familien samt Kindern gekommen, wieder andere warten alleine.

Holger Hoffmann aus Berlin holte sich am Sonnabend seine erste Impfung gegen das Coronavirus ab. Quelle: Robert Roeske

Einer von ihnen ist der 53-jährige Holger Hoffmann aus Berlin-Heiligensee, der schon um 9 Uhr seinen Platz zwischen den Wartenden einnahm. „In Glienicke am Dienstag waren es 2,5 Stunden Wartezeit, das war enorm.“ Daher habe er sich entschieden, sein Glück in Hohen Neuendorf zu versuchen.

Für ihn wird es die erste Impfung sein, die er bekommt. Auf die Frage, warum er sich bisher noch nicht für eine Impfung entschieden hatte, antwortet er: „Mir bleibt mit der 2-G-Regel kaum noch eine andere Möglichkeit.“

Berliner befürchtet Nebenwirkungen

Als Physiotherapeut habe er natürlich auch schon Menschen getroffen, die sich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert haben. „Aber alles nicht so schlimm“, findet er. Um keine weiteren Nachteile im Leben zu erfahren, wolle er „nun in den sauren Apfel beißen“. Auch seine Frau spiele eine Rolle in dieser Entscheidung: „Sie ist medizinische Fachangestellte in einem Krankenhaus, und dann ist sie hoffentlich nicht mehr sauer auf mich, weil ich nicht geimpft bin.“

Sein Nachbar und seine Frau hätten sich wegen der Corona-Impfung sogar getrennt. Ganz wohl ist dem Berliner bei dem Gedanken an die bevorstehende Impfung aber dennoch nicht. „Ich habe Befürchtungen wegen möglicher Nebenwirkungen“, sagt er klar. Aber ein Totimpfstoff sei in Deutschland leider noch nicht zugelassen, ergänzt er noch, bevor er seinen Hocker wieder einen Meter weiter nach vorne stellt.

„Nur nach der Grippeimpfung hat mit der Arm ein wenig weh getan“

Weiter hinten in der Schlange wartet Getraude Malitzki aus Hohen Neuendorf auf ihre mittlerweile dritte Corona-Impfung. „Ich hatte eine etwas längere Wartezeit, weil ich zwischendurch noch die Grippeschutzimpfung erhalten habe“, berichtet die 81-jährge Hohen Neuendorferin. Nebenwirkungen habe sie keine gehabt.

Gertraude Malitzki stand für die so genannte Boosterimpfung an. Quelle: Robert Roeske

„Nur nach der Grippeimpfung hat mir der Arm ein wenig weh getan. Aber mir ist es wichtig, noch die dritte Schutzimpfung zu erhalten.“ Ihr Schwiegersohn Andreas Malitzki begleitete sie am Sonnabend. „Ich bin schon zwei Mal geimpft, muss bis zur dritten Spritze aber noch ein bisschen warten, weil die Wartezeit noch nicht um ist“, erzählt er. Probleme habe er nach den Impfungen nicht gehabt – „Ich habe beide gut vertragen.“

Führen drohende Einschränkungen zu mehr Impfwilligen?

Nur wenige Meter dahinter steht Peter Boddenburg (60) aus Hohen Neuendorf in der Reihe der Wartenden. Auch er war schon gegen 9 Uhr vor Ort, um sich seine „Boosterimpfung“ abzuholen. „Mir sind keine Haare ausgefallen, die Potenz ist noch da und ich stehe noch“, lacht er zu etwaigen Nebenwirkungen der ersten Impfungen befragt. Zudem sei es ihm einfach wichtig, auch die dritte Impfung zu bekommen. „Persönlich finde ich es auch einfach unverantwortlich, wenn man sich nicht impfen lässt“, findet er klare Worte.

Peter Boddenburg aus Hohen Neuendorf hat eine klare Meinung zu Impfverweigerern. Quelle: Robert Roeske

Auch in seinem Umfeld seien schon Arbeitskollegen am Coronavirus erkrankt. „Aber zum Glück mit einem milden Verlauf.“ Trotzdem sei auch über mögliche Folgeschäden einer Infektion noch zu wenig bekannt. „Und die scheinen zum Teil ja noch schlimmer zu sein als die Erkrankung in der Akutphase.“

Beim Ausfüllen der nötigen „Zettelwirtschaft“ war Kreativität gefragt. Quelle: Robert Roeske

Für die lange Schlange vor dem Rathaus fällt dem 60-Jährigen auch eine mögliche Erklärung ein: „Ich denke, dass sich jetzt viele aufgrund der drohenden Einschränkungen impfen lassen.“ Tatsächlich füllte sich der Platz nahe der Oranienburger Straße immer weiter, gegen 10.30 Uhr standen die Impfwilligen schon bis in die Waldstraße hinein.

Die Schlange am Hohen Neuendorfer Rathaus wuchs minütlich. Quelle: Robert Roeske

„Für mich ist das eine Pandemie der Ungeimpften“, sagt Peter Boddenburg mit Blick auf die Inzidenzzahlen weiter. „Sie haben uns dieses Weihnachtsfest verhagelt.“

Und der Hohen Neuendorfer hat noch einen weiteren guten Grund für seine Impfung parat: „Meine Enkelkinder sind noch unter zwölf und können noch nicht geimpft werden. Da sehe ich es einfach als meine Pflicht als Großvater an, mich impfen zu lassen und sie so zu schützen.“

Von Stefanie Fechner