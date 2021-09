Hohen Neuendorf: Mutmaßlicher Fahrraddieb widersetzt sich der Polizei

Hohen Neuendorf

Zeugen informierten am Dienstagabend (14. September) gegen 22.45 Uhr die Polizei, weil sie verdächtige Handlungen an Fahrrädern in der Wilhelm-Külz-Straße in Hohen Neuendorf beobachteten. „Die eingesetzten Beamten konnten in der Nähe auch zwei Personen feststellen, auf welche die Personenbeschreibungen passten“, berichtete Daniel Fischer, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord.

30-Jähriger will in Hohen Neuendorf vor der Polizei flüchten

Die Polizisten wollten daraufhin die Identität des Mannes und der Frau klären. Dabei sei es mit dem 30-Jährigen zu einem Gerangel gekommen, weil dieser sich der Identitätsfeststellung durch Flucht entziehen wollte. „Die Beamten forderten ihn mehrmals auf, derartiges zu unterlassen“, erklärte der Pressesprecher weiter. Schlussendlich musste der unbelehrbare 30-Jährige durch die Beamten zu Boden gebracht und dort fixiert werden.

„Anschließend wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion nach Oranienburg gebracht“, so Daniel Fischer abschließend. Verletzt wurde dabei niemand.

