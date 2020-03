Für Schüler und Lehrer stand am Mittwoch nach der landesweiten Schulschließung die erste Bewährungsprobe im Online-Lernmodus an. Am Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf startete man vielversprechend. Informatiklehrer Paul Aurin nahm sich in der Pause gar die Zeit, seine Schüler per Instagram-Livestory mit auf einen Streifzug durch das verwaiste Schulgebäude zu nehmen.