Live-Blog: Hier gibt es alle Informationen zur Hausexplosion in Hohen Neuendorf

Schreckliche Bilder bieten sich aktuell in Hohen Neuendorf: Gegen elf Uhr gab es in der Karl-Marx-Straße eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus. Ein Mensch soll dabei ums Leben gekommen sein, drei sind verletzt und zwei werden aktuell noch vermisst. Die MAZ ist vor Ort und verfolgt das Geschehen.