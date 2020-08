Hohen Neuendorf

Der Wunsch bestehe schon seit fünf Jahren – jetzt werde er in Zusammenarbeit mit der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS) sowie über den Bürgerhaushalt realisiert, sagt Marketing-Fachbereichsleiterin Ariane Fäscher. Am Freitag, den 14. August, sowie am Sonnabend, den 15. August, verwandelt sich der Rudolf-Harbig-Sportplatz in Hohen Neuendorf in ein Open-Air-Kino. Die beiden Veranstalter präsentieren echte Leckerbissen für Filmfreunde.

Los geht’s am Freitagabend mit der preisgekrönten Komödie „Das perfekte Geheimnis“, in der sich eine Gruppe von Freunden einen Abend lang schonungslos alle eingehenden Textnachrichten vorliest. Doppeldeutigkeiten und zwischenmenschliche Spannungen sind vorprogrammiert. Die Mittelbrandenburgische Sparkasse sponsert diesen Filmabend, der Eintritt ist frei.

Das Plakat vom Kinosommer 2020. Quelle: Helge Treichel

Am Sonnabend präsentiert die Stadt Hohen Neuendorf die südkoreanische Gesellschaftssatire „Parasite“, in der es sich eine arme Familie nach und nach in einem Luxusanwesen bequem macht. Der Film gewann 2019 vier Oscars, unter anderem für den besten Film, sowie die Goldene Palme und den Golden Globe Award.

„Nicht zuletzt im Bürgerhaushalt wurden Kinovorstellungen immer wieder gewünscht“, so Ariane Fäscher. Diesem Wunsch trage die Stadt mit dem Wochenend-Freiluftkino nun Rechnung. Dafür wird vom Dienstleister eine acht mal elf Meter große Leinwand aufgebaut. Das Bild werde eine Diagonale von rund zwölf Metern haben. Mit einer wohldimensionierten Soundanlage werde der Ton via Lautsprecher wiedergegeben, informierte Projektleiterin Jennifer Wilhelm von der Potential Meister & Schrader GmbH & Co. KG in Berlin. Eine Übertragung des Sounds via Bluetooth gehöre an diesem Abend nicht zum gebuchten Leistungsumfang.

Der Sportplatz wird zum Open-Air-Kino. Quelle: Helge Treichel

Einlass ist jeweils ab 19.30 Uhr. Die Filme starten dann um 21 Uhr. Für mehr Gemütlichkeit wird allen Gästen empfohlen, eine Sitzgelegenheit oder Decke mitzubringen. Ein Imbissangebot werde auf dem Platz gemacht. Bürgermeister Steffen Apelt bittet dringend darum, an diesem Abend das Auto stehen zu lassen und mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu erscheinen. Es seien nicht genügend Fahrzeugstellplätze vorhanden.

Die Zahl der Zuschauer werde am ersten Abend auf 450 begrenzt. So solle ausprobiert werden, wie die geltenden Hygieneregeln eingehalten werden können. Um diesen gerecht zu werden, gelte eine Maskenpflicht auf dem Gelände. Der Mund-Nase-Schutz könne allerdings von jedem abgelegt werden, der seinen endgültigen Sitzplatz erreicht hat. „Wir wollen Erfahrungen sammeln, ob mehr oder vielleicht sogar weniger Zuschauer möglich sind“, sagt Ariane Fäscher. Für den zweiten Kinoabend sei jedenfalls geplant, die in Brandenburg zulässige Zahl von 1000 Zuschauern für Freiluftveranstaltungen auszureizen, sofern die Erfahrungen vom ersten Kinotag das zulassen.

Das „ Sommerkino“ sei eine einmalige Aktion. Je nach Echo werde es voraussichtlich jedoch weitere Auflagen geben, so Ariane Fäscher.

Von Helge Treichel