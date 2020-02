Warum muss in Hohen Neuendorf so sportlich gebaut werden? Wie soll die Stadt das zu erwartende höhere Verkehrsaufkommen verkraften? Ist auch eine neue Schule geplant? Das und mehr wollten die Hohen Neuendorfer von ihrem Bürgermeister beim Bürgerforum wissen, das Mittwoch in der Aula der Grundschule Niederheide startete. Und dabei ging es hoch her.