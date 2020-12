Hohen Neuendorf: Radfahrer wird angefahren und stürzt

Hohen Neuendorf

Eine 70-jährige Autofahrerin aus Oberhavel befuhr am Montag (14. Dezember) gegen 11.15 Uhr mit einem Ford die Oranienburger Straße und übersah beim Abbiegevorgang offenbar einen Radfahrer. Der 60-jährige Radler aus dem Landkreis Oberhavel befuhr den Radweg und stürzte bei dem Zusammenstoß mit dem Ford. Der Mann fiel dabei auf einen am Fahrbahnrand abgeparkten VW. Dieser wurde dabei leicht beschädigt. Der Radler wurde aufgrund von Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird mit etwa 3000 beziffert.

Von MAZonline