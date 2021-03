Hohen Neuendorf

Eine 38-jährige Radfahrerin verletzte sich am Sonntagabend in der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf, als sie gegen eine Beifahrertür fuhr. Zu dem Unfall kam es, als laut Polizeiangaben ein 14-jähriges Mädchen gegen 19.20 Uhr die Tür öffnete, um auszusteigen. Die Radfahrerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 100 Euro.

Von MAZonline