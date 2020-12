Hohen Neuendorf: Rauchentwicklung aus Einfamilienhaus

Hohen Neuendorf

Feuerwehreinsatz am Sonnabendmittag in der Luisenstraße in Hohen Neuendorf. „Dort wurde eine starke Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus gemeldet“, bestätigte Matthias Putzalla, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Oberhavel auf MAZ-Nachfrage.

Unklar ist bis jetzt, was die Rauchentwicklung ausgelöst hat, angebranntes Essen auf dem Herd könne aber nach ersten Erkenntnissen ausgeschlossen werden. Zu Schaden kam nach ersten Informationen niemand, die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Die Kriminalpolizei wird nun nach der Ursache forschen.

Von MAZonline