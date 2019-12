Mit einem Antrag auf einen zukünftigen Verzicht von Feuerwerken in Hohen Neuendorf beschäftigten sich am Donnerstagabend die Stadtverordneten in ihrer letzten Sitzung des Jahres 2019. „Weniger Raketen und Böller oder gar der Verzicht auf ein Feuerwerk hilft vielen Menschen und der Umwelt“, begründete die Fraktion Stadtverein ihren Antrag.