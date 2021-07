Hohen Neuendorf

Es war ein nervenaufregender Freitag für Rugbysportler Angelo Galster. Denn der Sportler von der Rugbyunion Hohen Neuendorf wartete gestern den ganzen Tag über gespannt auf den Anruf seines Nationaltrainers. Der junge Mann aus Oberhavel hofft auf ein Ticket für die U18-Europameisterschaft vom 14. bis 19. Juli im 7er-Rugby im polnischen Danzig. Damit würde er die deutschen Farben bei dem kontinentalen Championat vertreten – und auch die von Oberhavel. „Ein Traum würde für mich in Erfüllung gehen“, berichtet der Auszubildende, der sich im ersten Lehrjahr zum Krankenpfleger befindet.

Die Chance dafür erarbeitete sich der gebürtige Berliner schon akribisch seit seinem dritten Lebensjahr. Denn da startete Galster mit dem Sport, hielt erstmalig das lederne Ei in den Händen und es auch gleichzeitig lieben. „Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals auf dem Sportplatz dabei war und sofort vom zuschauen von dieser Sportart fasziniert war“, so der mittlerweile in Birkenwerder wohnhafte Sportler. „Von da an hat sich mein Leben nur noch um Rugby gedreht. Es ist eine sehr respektvolle Sportart, da geht man fair miteinander um. Ebenso ist Rugby an sich sehr vielfältig für den Körper und Kopf.“

Die Rugbyunion spielt in der 2. Liga

Seit seinem Start vor 14 Jahren hat er sich Stück für Stück entwickelt, ist mittlerweile zu einer festen Größe bei seinem Heimatverein in der Bienenstadt geworden und will nächste Saison die ersten Schritte im Männerbereich machen. Denn die Rugbyunion Hohen Neuendorf spielt mit der ersten Mannschaft in der 2. Bundesliga Ost. Galster war bis dato im Nachwuchsbereich aktiv, kam nur bei einigen Testspielen der Herren zum Einsatz. „Das ist schon noch einmal ein Unterschied“, sagt der 17-Jährige. Ziel des Spiels im Rugby ist es, den Ball am Gegner vorbei zu tragen oder zu kicken und dadurch Punkte zu erzielen. Dies kann auf verschiedene Arten geschehen. Am Ende geht es darum, mehr Zähler zu haben als der Kontrahent und das Match zu gewinnen.

Angelo Galster liebt den Rugbysport. Quelle: privat

Dies schaffte Galster mit dem deutschen Nationalteam am vergangenen Wochenende gleich dreimal. Es gab nur eine Niederlage. Denn der Oberhaveler weilte in der Vorwoche schon mit dem deutschen Rugby-Nationalteam der U18 zu einem 7er-Turnier in Tschechien. Der Birkenwerderaner wurde dabei nachnominiert, nutzte dann aber die sich bietende Chance sofort, um sich aufmerksam zu machen.

Denn im Nachbarland gewann der 17-Jährige mit seinem Team in vier Duellen gleich dreimal und hinterließ einen guten Eindruck – auf und neben dem Feld. „Das war schon sehr aufregend und ich habe jetzt die realistische Chance bei etwas Großem mitzumachen“, so Galster. Dieser sieht sich auf dem Feld als eine Art Spielleiter, wie er meint: „Ich versuche vor allem meine Mitspieler dann in Szene zu setzen.“ Dies will er nun demnächst im polnischen Danzig auch unter Beweis stellen. Dann im Trikot der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. Hoffentlich kam am Freitagabend noch der erlösende Anruf oder die Nachricht auf dem Handy für den Oberhaveler.

Von Matthias Schütt