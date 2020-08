Hohen Neundorf

Solange das analoge Fernsehsignal ausgestrahlt wurde, hat Matthias Salchow den alten Röhrenfernseher noch regelmäßig in Betrieb genommen. „Der läuft immer noch“, sagt der 57-Jährige stolz. Es handele sich um das erste Fernsehgerät aus DDR-Produktion. Der Name des Modells verheißt Spitzenqualität: „Rembrandt“. Sein Vater hatte das gute Stück am 24. September 1954 im Hohen Neuendorfer Geschäft von Günter Korff für 1300 Mark erworben. Salchow weiß das so genau, weil er nicht nur die Bedienungsanweisung aufgehoben hat, sondern auch die Rechnung. Aus den beigelegten Unterlagen geht hervor, dass zweimal Umbauten vorgenommen wurden, so dass auch ein Empfang des „West-Senders", ein UKW-Radioempfang und Magnetophon-Tonaufzeichnungen möglich wurden. Die Bedienung allerdings blieb knifflig: „Jedes Mal mussten Bild und Ton an diversen Knöpfen neu eingestellt werden. Meine Großtante konnte das am besten“, so Salchow. Da Fernsehgeräte teuer und noch nicht verbreitet waren, habe sich zu bestimmten Anlässen die halbe Nachbarschaft bei Salchows im Wohnzimmer versammelt.

Zur Galerie Matthias Salchow aus Hohen Neuendorf sammelt alte Einrichtungsgegenstände – zu seinen Lieblingsstücken zählt er eine Standuhr und ein Fernsehgerät aus dem Jahr 1954.

Ein wahres Rätsel war für Matthias Salchow eine Handpumpe, die er auf dem Boden eines inzwischen abgerissenen Blockhauses fand. Das Holzhaus stand bis vor fünf Jahren hinter seinem Hohen Neuendorfer Elternhaus, das er jetzt allein bewohnt. „Eigentum der Deutsch-Amerikanischen Petroleumgesellschaft“ ist auf einem angeschraubten Schildchen zu lesen. Hatte das Gerät jemand mitgehen lassen? Wahrscheinlicher ist eine gewerbliche Nutzung. Denn seine Großmutter hatte 1931 einen Kartoffelhandel eröffnet und das Geschäftsfeld drei Jahre später auf Kohlen ausgedehnt. Die Pumpe könnte – an der Wand hängend – dazu gedient haben, einen Brenn- oder Kraftstoff abzumessen, wie die Skala auf dem handbeschrifteten Glaskolben verrät. Matthias Salchow, der sich bei den Heimatfreunden für die heimatgeschichtliche Forschung engagiert, hatte das Gerät extra aus dem Keller geholt und von Staub und Spinnweben befreit, um diesen Schatz mit den MAZ-Lesern zu teilen.

Standuhr trotzte in der Bodenkammer allen Temperaturschwankungen

In einer Bodenkammer des Wohnhauses wurde zudem jahrzehntelang eine eichene Standuhr aufbewahrt, die ebenfalls zum Familienerbe gehört und die bereits 1983 oder 1984 als „Schatz“ gehoben wurde. Sie wurde äußerlich und innerlich gereinigt und zeigt seitdem wieder zuverlässig die Zeit an. „Die läuft wie Bolle. Sommerliche Hitze und winterliche Kälte haben nicht geschadet“, stellt Salchow bewundernd fest. Und auch das Westminster-Schlagwerk würde noch viermal stündlich schlagen, hätte er es nicht im Interesse eines ungestörten nächtlichen Schlafes deaktiviert. Die ebenfalls aufbewahrte Rechnung weist einen Kauf am 24. Dezember 1926 bei Paul Schwersinski in der Berliner Brunnenstraße aus – für 210 Mark. Ein Weihnachtsgeschenk.

Kleiner Zettel, große Bedeutung

Als seinen größten „Schatz“ bezeichnet Matthias Salchow allerdings seinen Ausmusterungsschein. Ein gewisser Oberst Geyer, Leiter des Wehrkreiskommandos Oranienburg, bescheinigte ihm damit am 2. April 1981, „dauernd untauglich für den Wehrdienst“ zu sein. Keiner habe ihn dafür als Drückeberger oder ähnliches verlacht, blickt Salchow zurück: „Ich wurde beneidet.“ Möglich gemacht hätten dies Gutachten von Hausarzt und Orthopäde, die sich dafür mit Übertreibungen ins Zeug gelegt hätten.

Von Helge Treichel