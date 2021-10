Hohen Neuendorf

Beim Hohen Neuendorfer Stadtempfang wurden vor kurzem auch wieder die Einwohner der Stadt geehrt, die sich in besonderer Weise hier engagieren. Auf Guido Haak trifft das besonders im sportlichen Bereich zu, wofür es den Ehrenamtspreis der Kategorie Sport und Seniorenarbeit gab.

Die ersten Schritte in Velten gegangen

1981 trat er erstmals dem Verein bei, kam von Velten. „Mein Vater, der Kraftfahrer war, hatte mich schon zwei Jahre zuvor mit nach Velten zu den Fußballern genommen. Aber das passte dann irgendwann nicht mehr mit dem Abholen und hinbringen“, erzählt er von den ersten Gehversuchen in Fußballschuhen. Also meldete er sich zwei Jahre später bei den Vorgängern der heutigen Blau-Weißen an. Auch dort blieb er vorerst nur zwei Jahre, dann wurden die Hennigsdorfer Stahl-Kicker auf den Jungen aufmerksam. Es ging für Guido Haak also bis 1989 in die Bezirksliga. Dann war die Zeit in der B-Jugend zu Ende „und die Mädchen wurden interessanter als das Training“, lacht er. Und da viele seiner Freunde in Birkenwerder spielten, ging es für zwei A-Jugend-Jahre und vier weitere im Männerbereich dorthin.

Lehre im Stahlwerk Hennigsdorf

Parallel nahm er seine Lehre zum Werkzeugbauer im Hennigsdorfer Stahlwerk auf. „Zum Glück konnten wir die noch zu Ende machen“. Nur eine Stelle finden, war nicht ganz einfach danach. Also ging ein Großteil des Ausbildungsjahrgangs, auch Haak, zurück auf die Schulbank. Nach dreieinhalb Jahren Lehre hing er zwei weitere am Oberstufenzentrum Hennigsdorf dran und hatte dann neben dem Gesellenbrief auch sein Fachabitur in der Tasche.

Sei 1995 dem Heimatverein treu

Zwischendurch ging es dann 1995 für den Hohen Neuendorfer auch wieder zurück zum Verein seiner Heimatstadt. Und bis heute ist er diesem treu geblieben, nicht nur als Spieler, sondern bis heute auch als treibende Kraft vom Jugend- bis zum Seniorenbereich. Auch das Jahr Wehrdienst – welches Mitte der 90er- Jahre noch Pflicht war – brachte ihn nicht allzu weit weg von Heim und Verein. Denn Haak entschied sich gegen die Waffe und für die Alternative: 13 Monate Zivildienst. Den leistete er beim Bauhof in Birkenwerder und hatte so genug Zeit für Wichtiges: den Fußball. Nach der Qualifizierung im CNC Drehen und Fräsen fand Haak dann 1997 seinen Arbeitsplatz bei einer Firma in Wittenau, wo er bis heute tätig ist. Und im selben Jahr lernte er auch seine Claudia kennen.

Klare Verhältnisse

Der schenkte er allerdings direkt reinen Wein ein. „Ich bin Fußballer, entweder du kommst damit klar oder...“ – das war vielleicht nicht die netteste Ansage zu Beginn, aber eine ehrliche und direkte. Denn wenn die Woche sieben Tage hatte, „war ich auch sieben Tage auf dem Sportplatz in unseren ersten Jahren“.

Erste Jugendmannschaft ab 1995 trainiert

Dreimal trainierte er selbst, dazu kam das Punktspiel am Wochenende. Und genauso oft trainierte er den 89er Jahrgang, seine erste Jugendmannschaft, die er seit 1995 coachte und 2001 erst abgab. Eigentlich, blickt er zurück, sei da nicht viel Platz für sie gewesen. Umso dankbarer ist er heut, dass sie geblieben ist. Und sich eine zeitlang sogar selbst als Betreuerin engagierte. Mehr Zeit für die beiden gab es dann ab 2003.

Ruhiger getreten

Das gemeinsame Grundstück wurde gekauft und ein Haus gebaut, außerdem klinkte er sich aus dem ersten Männerteam aus und kickte fortan bei den alten Herren. „Einmal Training die Woche reicht langsam auch, dachte ich damals“, schmunzelt Haak.

Im Verein hatte er ab 2006 die Leitung der Jugendabteilung inne, ab 2013 war er „nur“ noch bei den Senioren aktiv. Hier baute er im Lauf der Jahre die Ü 32-Seniorenmannschaft, die Ü 40-Alt-Liga-Mannschaft und die Ü 45-Alt-Seniorenmannschaft auf. In letzterer jagt er heute noch dem runden Leder nach, wenn auch vielleicht nicht mehr so behende wie früher.

Nicht mehr ganz vorne dabei

Aus dem Vorstand hat sich Guido Haak vor einigen Jahren zurückgezogen, überlässt nun anderen das Feld. Hinter dem Verein liegen einige schwere Jahre, meint er rückblickend. Aber nun könne man mit Recht optimistisch sein, dass es wieder zügig aufwärts geht. Und natürlich wird er als treue Seele diese Entwicklung weiter begleiten.

Von Björn Bethe