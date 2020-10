Hohen Neuendorf

Zwei neue Auszubildende sind Anfang Oktober im Seniorenzentrum Emmaus in Hohen Neuendorf ins Berufsleben gestartet. Trotz des durch die Corona-Pandemie turbulenten Jahres hält das Hohen Neuendorfer Senioren- und Pflegeheim damit wie geplant an der Nachwuchsförderung fest. Die beiden Schulabsolventen beginnen ihre Ausbildungen als Pflegefachfrau und Pflegefachmann.

„Wir freuen uns sehr, dass wir zwei Auszubildende als neue Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter begrüßen dürfen“, sagt Marcus Schell, Geschäftsführer und Heimleiter des Altenheim Emmaus e.V. „Nachwuchsförderung ist die Basis für den langfristigen Unternehmenserfolg. Wir setzen darauf, unsere Fachkräfte von morgen selbst auszubilden. Auch der frische Wind, den die jungen Menschen ins Team bringen tut uns gut“, erklärt Schell. Damit setzt das Unternehmen dem Fachkräftemangel in der Pflege etwas entgegen.

Seit Sommer 2019 „Bufdis“

Die beiden neuen Auszubildenden Jelani Metzke und Yemima Kezia Paendong sind in der Einrichtung bereits bestens bekannt. Denn seit Sommer 2019 leisten die beiden Schulabsolventen hier ihren Bundesfreiwilligendienst. „Die jungen Azubis sind bereits im Unternehmen integriert, kennen die Bewohner, Kollegen und viele Abläufe. Das macht sie für uns besonders wertvoll“, sagt Jana Rotert, Praxisanleiterin im Seniorenzentrum Emmaus.

Jelani Metzke hatte eigentlich geplant, nach seinem Bundesfreiwilligendienst eine kaufmännische Ausbildung zu beginnen. Durch seine Arbeit im Pflegebereich hat er dann gemerkt, dass ihm diese Aufgabe sehr liegt. Die Auszubildende Yemima Kezia Paendong kam für Ihren Bundesfreiwilligendienst aus Indonesien nach Deutschland zu Emmaus. Auch sie hatte für ihre berufliche Zukunft eigentlich andere Pläne und hat sich dann aber begeistert für eine Ausbildung als Pflegefachfrau entschieden.

Die neue Pflegeausbildung in Brandenburg

Mit Beginn dieses Jahres ist eine neue, umfassend modernisierte Pflegeausbildung gestartet. Bisher waren die Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege getrennt. Die Absolventinnen und Absolventen der neuen generalistischen Pflegeausbildung werden in der Lage sein, Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen zu pflegen.

Der neue Abschluss mit der Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“ bzw. „Pflegefachmann“ befähigt zum Einsatz in allen Versorgungsbereichen der Pflege und der Abschluss ist europaweit anerkannt. Die Ausbildung vereint Theorie- und Praxisbausteine aus dem gesamten Pflegespektrum vom Krankenhaus über die stationären Pflegeeinrichtungen bis hin zu den ambulanten Pflegediensten. Drei Jahre werden die jungen Menschen in verschiedenen Handlungsfeldern praktisch ausgebildet. Die theoretische Ausbildung mit über 2.100 Stunden erfolgt in der AGUS Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe in Oranienburg. 112 Auszubildende in vier Klassen sind dort mit ihrer Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/Pflegefachmann im Oktober gestartet.

Von MAZonline