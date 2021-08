Hohen Neuendorf

Sieben Minuten, ein Politiker, sieben Schüler – am Dienstagvormittag war im Hohen Neuendorfer Ratssaal zum Kandidaten-Speed-Dating geladen worden. Die Fragesteller waren Schüler der elften und zwölften Klassen des Marie-Curie-Gymnasiums. Um diese zu beantworten, waren aus den Reihen der Bundestagskandidaten des Wahlkreises 58 Anke Domscheidt-Berg (Linke), Ariane Fäscher (SPD), Uwe Feiler (CDU), Thomas Ney (Piraten), Anne Schuhmache (Grüne) und Ulrich Storm (AfD) ins Rathaus gekommen.

Die meisten wollen 2025 wählen gehen

Am Ende klebten die Marie-Curie-Schüler ihre Meinung zu den gut 70 Minuten, die sie mit den Kandidaten verbrachten, entweder mit einem freundlichen oder grimmigen Smiley-Aufkleber auf zwei Schablonen. „Meine Meinung hat sich durch die Gespräche verändert“, vermerkten deutlich mehr als 20 – auf der negativen Seite. Nur drei verbuchten diese Aussage für sich als Erfolg. Immerhin ließen sich die Wähler der nächsten Bundestagswahl 2025 davon nicht abschrecken: Die überwiegende Mehrheit tat mit einem weiteren Aufkleber kund, dass sie mehr als bisher motiviert sei, von ihrem Wahlrecht auch Gebrauch zu machen. Dass das Gymnasium zu den ersten Schulen mit Courage gehört, wurde ausgerechnet auch der Linken-Vertreterin Anke Domscheidt-Berg klargemacht. Sie verteilte Sticker mit „FCK AFD“-Schriftzug bei der Schulveranstaltung, was mit „Fick die AFD“ übersetzt werden kann. Was keine Äußerung sei, die in der Schule anderen gegenüber folgenlos bliebe, stellten einige Schüler erstaunt fest – sie sollten auch anderen Meinungen gegenüber fair bleiben. „Ich habe einfach Wahlkampfmaterial von unserem Jugendverband mitgenommen und nicht hingesehen“, entschuldigte sich die Linken-Politikerin.

Zurück zu den Steuersätzen der Kohl-Ära

In der Fragerunde zuvor war sie unter anderem zu den Steuerplänen ihrer Partei befragt worden. „Wir wollen den Spitzensatz wieder einführen, der unter dem alten Kommunisten Helmuth Kohl galt“, antwortete Domscheidt-Berg scherzend einem Schüler. Der betrug seinerzeit 53 Prozent. Da wolle man wieder hin. „Jeder, der unter 6500 Euro brutto verdient, wird mit uns entlastet“, versprach sie zudem. Nur der kleine Teil, der darüber liege, würde mehr zahlen.

Mit ihren Fragen zeigten sich die Schüler aktuell informiert. Quelle: Björn Bethe

Zum Thema Landwirtschaft musste Uwe Feiler, aktueller Inhaber des Direktmandats aus dem Wahlkreis, derweil Rede und Antwort stehen. Gefragt, wie eine Lösung aussehen könnte, um die Diskrepanz zwischen Klimaschutz und Tierhaltung zu beseitigen, sagt das CDU-Mitglied: „Momentan erhalten die Landwirte nicht die Wertschätzung, die sie verdienen. Und vor allem muss das Geld des Verbrauchers auch bei ihnen ankommen“. Dem Klimaschutz wäre viel geholfen, würden nicht zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr allein in Deutschland weggeworfen. Konservativ präsentierte er sich in Sachen Cannabis-Legalisierung. „Bis sechs Gramm kann man es als Ordnungswidrigkeit betrachten, da kann ich mitgehen. Bei allem darüber nicht.“

Nicht nur Technik, auch Bildung

Ein Heimspiel in zumindest einer Fragerunde hatte Piratenpartei-Kandidat Thomas Ney. Von Beruf Lehrer, hätten die vergangenen 1,5 Jahre sehr deutlich gezeigt, „dass wir dabei sind, den Anschluss zu verlieren“. Wichtig sei, in digitale Bildung zu investieren und nicht nur in die Ausstattung in Form von Technik. Zudem gelte es, die Energiewende schnell zu schaffen, denn der Stromhunger einer digitalisierten Welt werde weiter steigen.

Auto ist verzichtbar

Einen nicht ganz einfachen Stand hatte auch die Grüne Anne Schuhmacher. „Sie sind ja bekannt als Verbotspartei, wenn es um den Klimaschutz geht“, leitete ein Schüler seine Frage ein. „Wenn wir jetzt keinen Klimaschutz betreiben, haben wir eine Erwärmung von 1,5 Grad und mehr. Und was hat man dann davon?“, unterbrach sie ihn direkt. Sie betonte, dass Anreize für Wirtschaft und Menschen geschaffen werden sollen – und junge Menschen heute gut auf das Auto als Statussymbol verzichten könnten.

AfD-Position bleibt unscharf

Kritisch hinterfragt wurde bei Ulrich Storm (AfD) in Sachen Klima- denke. Er sei dafür, dass zum einen Gesetze wie das zu den erneuerbaren Energien, „wo mit dem Füllhorn Geld verschwendet wird“, zurückgefahren und so Ausgaben gesenkt werden. Er würde es befürworten, wenn „die technische Entwicklung weitergeht und „was dann praktikabel erscheint, gefördert wird. Und da sind wir offen für alle Technologien“, sagte er ohne konkret zu werden.

Atomenergie für SPD keine Option

Das sei die SPD nicht – zumindest nicht in Sachen Atomenergie, erteilte Ariane Fäscher der Frage nach Strom aus Kernspaltung eine Absage. „Solange das Entsorgungsproblem nicht geklärt ist, halte ich das für unverantwortlich“. Die Grundidee müsse sein, der „Industrie die Urangst vor grünem Strom“ zu nehmen.

Von Björn Bethe