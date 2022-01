Sophia Kratsch kennt ihre Kunden fast nur mit Maske. Kurz vor Pandemiebeginn hat sie die Ausbildung in der Buchhandlung Havelbuch in Hohen Neuendorf begonnen. In zwei Wochen ist Kratsch ausgebildete Buchhändlerin. An die Maske hat sie sich in dieser Zeit gewöhnt. „Als das mit den Masken anfing, habe ich mein verdecktes Lächeln manchmal angekündigt“, erinnert sich die Auszubildende zurück an die Anfangszeit der Pandemie, „dabei sind manchmal witzige Begegnungen zustande gekommen.“

Ein Kunde etwa habe erwidert: „Ja, das sieht man, dass Sie unter der Maske lächeln.“ Um ihre Kunden besser kennenzulernen, habe Kratsch dann auch öfter nach ihren Namen gefragt. „Wir haben viele Stammkunden bei uns in der Bücherei“, erzählt sie. Eine Buchhandlung lebe zudem von Gesprächen. „Ich glaube, dass hat sich durch Corona sogar verstärkt“, erzählt Kratsch. Dadurch, dass nonverbale Kommunikation mit Maske oft schwierig sei, gehe man umso mehr aufeinander zu und komme schneller ins Gespräch. Und das liebt Kratsch an ihrem Beruf: Ihre Kunden beraten, mit Leidenschaft über Bücher sprechen und sich austauschen.

Von Franziska von Werder