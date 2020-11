Hohen Neuendorf

Es ist gerade mal gegen Mittag, aber von den süßen Melonentörtchen sind nur noch wenige da. Das Gebäck aus Sandteig mit dem Schokoladenüberzug sei der Renner, ist zu erfahren. „Und natürlich derzeit auch unsere selbst gemachten Dominosteine“, sagt Verkäuferin Monika Hölzel (63), die seit drei Jahren in der „ Bäckerei und Konditorei Heide“ tätig ist. Und tatsächlich: Bei einer kurzen Pause im Auto landen die Süßigkeiten in meinem Bauch und sind echt köstlich – wenn Süßes bloß nicht immer so dick machen würde....

Die Bäckerei Heide in Hohen Neuendorf – die süßen Melonen gibt es drinnen. Quelle: Jeannette Hix

Neben den Filialen in Hohen Neuendorf in der Schönfließer Straße 49 und in der Rudolph-Breitscheid-Straße 4 sowie der in der Bergfelder Birkenwerder Straße 5a gibt es auch noch eine Filiale in Berlin in der Ruppiner Chaussee 237. In Birkenwerder in der Bergfelder Straße 2 wird gebacken. Die Filiale am Rosenthaler Weg 47 in Berlin-Pankow führt Jennifer Heide (35). Auch ein kleines Café gibt es dort – mit den Produkten der Bäckerei Heide natürlich.

„Unsere Melonen werden nach einem alten Rezept von 1948 hergestellt“, sagt Jennifer Heide. Fast alles stamme aus eigener Produktion, sei oft nach alten oder eigenen Rezepten hergestellt. Wie auch das Heidebrot, für das der Sauerteig täglich frisch angesetzt werde.

Jennifers Bruder Christian Heide (38) hat vor zwei Jahren die Geschäfte von seinem Vater Torsten Heide (60) übernommen. „Es ist ein Familienbetrieb in dritter Generation“, sagt Jennifer Heide. 1972 hatte Torsten Heides Vater Manfred das Unternehmen gegründet, das 1987 Torsten Heide dann übernahm.

Genau wie ihr Bruder Christian ist auch Jennifer Heide in der Backstube aufgewachsen. „Mein Vater war Bäcker und mein Opa auch. Und ich wollte den Beruf erlernen, seit ich ein Kind war. Es ist mein Traumberuf“, sagte Christian Heide, der 2010 seinen Meister gemacht hat. Insgesamt 22 Mitarbeiter sind in dem Familienbetrieb tätig.

