Hohen Neuendorf: Versuchter Raub am Rastplatz Stolper Heide

Hohen Neuendorf

Am Donnerstagabend (7. Januar) gegen 23.15 Uhr befand sich ein 41-Jähriger in seinem Kleintransporter auf dem Gelände des Rasthofes Stolper Heide, als zwei bisher unbekannte Männer an seinem Fenster klopften. „Sie erklärten ihm, dass etwas an seinem Fahrzeug nicht stimme und forderten ihn auf, auszusteigen“, erklärte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Der 41-Jährige ließ sich jedoch nicht darauf ein, hielt seine Tür geschlossen und informierte zeitgleich die Polizei. „Daraufhin wurden die beiden Männer aggressiv, einer von ihnen schlug mit einer Stange die Fahrertür ein“, so die Pressesprecherin weiter. Der Fahrer des Kleintransporters wurde durch Glassplitter leicht verletzt, Rettungskräfte behandelten den Mann ambulant. Die beiden Männer konnten trotz des schnellen Eintreffens der Polizeibeamten unerkannt flüchten, sie verursachten einen Schaden in Höhe von 250 Euro.

„Das ist eine bekannte Masche“, berichtete Ariane Feierbach. Dabei werden Fahrzeugführer von einer Person auf einen vermeintlichen Defekt an ihrem Fahrzeug aufmerksam gemacht. „Da geht es vom dreckigen Nummernschild bis zum Platten“, erläuterte sie. Wenn der Fahrer dann aussteigt und mit dem Mann mitgeht, räumt in der Zwischenzeit eine zweite Person die Wertsachen aus dem Auto.

Gegen die beiden Männer vom Rasthof Stolper Heide ermittelt die Polizei nun wegen versuchten Raubes.

Von MAZonline