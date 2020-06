Hohen Neuendorf

Eigentlich veranstaltet die MAZ im Rahmen der Serie „ MAZ zu Hause in Hohen Neuendorf“ immer einen Stammtisch. Diesmal findet dieser aber in keiner Gaststätte der Region statt. Die Gesprächsrunde steigt virtuell im Internet: Erstmals findet der Stammtisch für Hohen Neuendorf aufgrund der Corona-Krise über die Videoplattform „Zoom“ statt: Am Dienstag, 2. Juni, um 18.30 Uhr, werden sich Redakteurin Nadine Bieneck und Redakteur Helge Treichel den Fragen der Bürger stellen und sich ihre Probleme anhören.

Für eine Teilnahme am MAZ-Stammtisch klicken Sie bitte hier. Der Link führt Sie direkt in den Videokonferenz-Raum zum MAZ-Stammtisch auf „Zoom“.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline