Hohen Neuendorf

Die Ballettkleidchen hängen akkurat aufgereiht im Requisitenraum, das Klavier im großen Tanzsaal hat schon lange keinen Ton mehr von sich gegeben. Es ist still geworden in den Räumlichkeiten der Hohen Neuendorfer Tanzschule „tanzwunder“. Wie alle Kunst- und Kulturschaffenden in Deutschland haben auch die beiden Inhaberinnen Jessica Simon und Antje Braasch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen, seit November ist kein Präsenzunterricht mehr erlaubt. Doch den beiden ausgebildeten Ballett-Tänzerinnen bereitet noch eine ganz andere Sorge teils schlaflose Nächte – der Tanzschule und den knapp 400 Mitgliedern droht die Heimatlosigkeit.

Hintergrund ist ein angedachter Turnhallenneubau durch die Stadt Hohen Neuendorf auf dem jetzigen Standort der Tanzschule in der Berliner Straße, um die zu kleine bisherige Turnhalle der angrenzenden Dr. Hugo Rosenthal Oberschule zu ersetzen. Dies wird auch von der Stadt Hohen Neuendorf auf MAZ-Nachfrage bestätigt: „ Die Stadt Hohen Neuendorf hat in Umsetzung des durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Prüfauftrages zum möglichen Neubau einer Sporthalle auf dem Areal der ehemaligen Druckerei an der Berliner Straße eine Machbarkeitsstudie als erste Ideenskizze vorgelegt. Diese wurde im jüngsten Bauausschuss erstmals beraten. In der zunächst vorgestellten Variante müsste das alte Druckereigebäude weichen.“

Seit mehr als zehn Jahren am Standort

Die sich im dem ehemaligen Druckereigebäude befindliche Tanzschule wäre dann heimatlos. „Wir möchten sehr gerne an diesem Standort bleiben, wir haben viel Herzblut und auch Geld in den vergangenen zehn Jahren investiert“, berichtet Antje Braasch. Seit September 2010 ist die Tanzschule in der Berliner Straße beheimatet. „2018 wollten wir das Gebäude vom damaligen Besitzer kaufen, haben dann aber erfahren das die Stadt Hohen Neuendorf ein Vorkaufsrecht besaß, welches sie dann auch zog“, blickt Jessica Simon zurück.

Ende Oktober 2020 wurden die Turnhallenpläne der Stadt spruchreifer. „Wir waren schon etwas überrascht, dies war uns neu“, so Simon. Für die beiden Inhaberinnen ist dieser Standort der Herzschlag der Tanzschule. „Wir haben uns vor zehn Jahren bewusst für Hohen Neuendorf und dieses Gebäude entschieden. Die Verkehrsanbindung ist super und kulturell hatte Hohen Neuendorf immer einen guten Ruf“, ergänzt Antje Braasch. Ein Abriss des jetzigen Gebäudes würde zugleich auch das Aus der Tanzschule bedeuten. „Wir müssten dann wieder bei Null anfangen und das schaffen wir finanziell nicht. Demnach ist halt jetzt auch unsere Existenz bedroht“, bemerkt die 45-jährige Jessica Simon.

Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen

Diese Entscheidung ist jedoch seitens der Stadtverordneten noch lange nicht gefallen, wie auch Pressesprecherin Ariane Fäscher betont: „Von einer Machbarkeitsstudie bis zu einem Spatenstich ist es ein recht weiter Weg. Noch ist es viel zu früh über Ausgestaltungen zu sprechen – es sind Ideenskizzen. Wir stehen ganz am Anfang, zumal auch die Schulentwicklungsplanung im Südkreis insgesamt momentan neu diskutiert wird. Aber wenn das Druckereigebäude abgerissen wird, soll dafür ein Querriegel vorn parallel zur Straße entstehen können. Dieser wäre für eine vielfältige Nutzung denkbar, so auch für eine Tanzschule.“ Allerdings merkt man von Stadtseite auch klar an, dass man gesetzlichen Richtlinien folgen muss: „Der Rechtsrahmen ist hier zu beachten. Die Stadt konnte für das Areal ein Vorkaufsrecht ausüben. Damit ist sie an den Zweck der schulischen Nutzung des Areals für die Oberschule gebunden, das heißt die schulische Entwicklung hat auf diesem Gelände immer Vorrang“, so Ariane Fäscher.

Bei der Tanzschule hofft man vor allem in der nahen Zukunft auf einen engeren Kommunikationsweg. „Wir würden uns wünschen das man uns in diesem Prozess mit einbezieht. Wir haben uns in den vergangenen zehn Jahren nie was zuschuldenkommen lassen und haben immer versucht die Kulturszene zu bereichern“, bemerkt Jessica Simon. Dies hat man auch in der Stadtverwaltung vernommen. „Wir als Stadt Hohen Neuendorf haben natürlich ein Anliegen daran, dass die wertvolle Arbeit der Tanzschule als ein Baustein des vielfältigen Kulturangebotes in der Stadt weitergeführt werden kann. Daher denkt die Stadt bei der Geländeentwicklung natürlich auch an die Tanzschule im Rahmen des Möglichen – ohne allerdings vorgreifend Zusagen machen zu können“, erklärt Ariane Fäscher abschließend.

Von Knut Hagedorn