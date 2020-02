Wiedervereinigung mit Wow-Effekt

Hohen Neuendorf

Ihre ganz persönliche Wiedervereinigung feierten Kerstin Engelhardt und Daniela Weidlich bei der großen Tanzparty am Freitagabend in der Hohen Neuendorfer Stadthalle: Die beiden Bergfelder Frauen sind nicht nur gute Nachbarinnen, sondern auch beste Freundinnen. Und als Cousinen dritten Grades sind sie sogar miteinander verwandt, wie sie – passend zum Wende-Jubiläum – erst im vergangenen Jahr erfuhren. „Das hatte einen tollen Wow-Effekt. Wir lagen uns mit Tränen in den Armen“, sagt Kerstin Engelhardt rückblickend.

René und Schenk mit Paula Schultheiss auf der Partybühne in der Hohen Neuendorfer Stadthalle. Quelle: Robert Roeske

Kennengelernt hatten sich die beiden bereits vor etwa 15 Jahren durch ihre jeweils zwei Kinder, die gemeinsam die Kita und Schule besuchten und ebenfalls befreundet sind. Regelmäßig gehen sie seitdem gemeinsam mit noch weiteren Freundinnen aus, vertrauen sich Privates an, tauschen sich über Kinder und Erziehung aus. Hinzu kommt, dass beide in Berlin arbeiten und sich ihren Weg dorthin teilweise teilen. „Erst durch den Tod meiner Oma und ihr Stammbuch stellten wir fest, dass unsere Urgroßväter Brüder waren“, erzählt Daniela Weidlich. Doch obwohl sich ihre Mutter und Vater ihrer Freundin von gemeinsamen Unternehmungen aus Kindertagen kannten, trennten sich die Wege der Familien durch den Mauerbau. Der Kontakt riss ab, berichtet Kerstin Engelhardt, deren Familie in der DDR blieb und keinen Kontakt mehr haben durfte. „Jetzt sind wir dabei, die weißen Flecken in unserer Familiengeschichte zu füllen. Das ist gelebte Wiedervereinigung.“

Bürgermeister Steffen Apelt zieht die Gewinner. Quelle: Helge Treichel

Den passenden Rahmen für dieses private Happy End bot am Freitag die Themenparty mit Fotopräsentationen, Live-Musik, Tanz und Tombola. Bürgermeister Steffen Apelt kam die Ehre zu, vor den rund 400 zahlenden Gästen die vier Gewinner eines Golf-Schnupperkurses für jeweils zwei Personen aus der Lostrommel zu ziehen. Da er selbst dazu zählte, musste nachgelost werden. Die Gewinner heißen Petra Messerschmidt, Susanna Erdmann, Sören Mäge und Inka Gossmann-Reetz. Letztere möchte ihre Gutscheine als SPD-Landtagsabgeordnete jedoch an zwei Schüler weitergeben, alle anderen wollen gerne beim Berliner Golfclub Stolper Heide schnuppern. Dessen Geschäftsführer Thomas Bonk hatte zuvor die beeindruckenden sportlichen Erfolge seines Klubs vorgestellt. Die Golfer sind zugleich Sponsoren des Abendprogramms, das von „Diesen Typen René und Schenk“ mit Unterstützung von Paula Schultheiss sowie den DJs Sven und Balu gestaltet wurde. Sie pushten die Stimmung mit Ost- und West-Titeln und aktuelleren Hits. Dazu tanzten natürlich auch Daniela Weidlich und Kerstin Engelhardt.

Zur Galerie Rund 400 zahlende Gäste feierten Freitagnacht eine Tanzparty in der Hohen Neuendorfer Stadthalle. Die Stadt beging damit die Grenzöffnung der B 96 am 17. Februar 1990.

.

Von Helge Treichel