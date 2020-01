Hohen Neuendorf bleibt beliebt

Hohen Neuendorf

„Hohen Neuendorfs Wachstum liegt seit Jahren konstant bei etwa einem Prozent“, resümiert Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt. Die Stadt kam zum Ende des Jahres 2019 auf 14 723 Einwohner. 84 Kinder erblickten im vergangenen Jahr in Hohen Neuendorf das Licht der Welt. In Bergfelde, so Steffen Apelt, sei in den letzten Jahren die stärkste Bautätigkeit zu beobachten gewesen, mit der Folge eines Bevölkerungswachstums von fast drei Prozent im letzten Jahr. Der Stadtteil war Anfang 2019 mit 5813 Einwohnern gestartet und stand zum Stichtag 14. Januar 2020 bei 5969 Bewohnern. Borgsdorf legte von 4958 auf 4996 Einwohner zu und Stolpe steigerte sich von 627 auf 643. Das, Hohen Neuendorfs Verwaltungschef, zeige ganz deutlich, dass die Stadt für Neubürger nach wie vor sehr attraktiv ist, es aber schlicht an Wohnraum mangele. Die Brachflächen in den Zentren von Hohen Neuendorf und Bergfelde, so kündigte der Bürgermeister an „werden bald bebaut“. Das schaffe Wohnraum für alle Einkommensgruppen. Wachstum bringe Chancen und Herausforderungen. „Den Herausforderungen“, so Steffen Apelt, „stellen wir uns aktuell und schauen dabei besonders auf Infrastruktur und vor allem Verkehr. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern und der Politik werden wir Lösungen erarbeiten, die den grünen und familiären Charakter der Stadt erhalten und gleichzeitig insbesondere für junge und ältere Menschen in der Stadt für Entspannung auf dem Wohnungsmarkt sorgen.“

Die Einwohnerzahl von Birkenwerder lag mit Beginn des Jahres 2019 bei 8204, zum Stichtag 14. Januar 2020 wurden dort 8229 Frauen, Männer und Kinder und 45 Neugeborene gezählt. Gegenwärtig könnte die Gemeinde kaum entscheidend an Einwohnern zulegen, weil es dort zunächst darum geht, Wohnbebauung auf den Weg zu bringen.

Von Bert Wittke