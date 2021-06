Hohen Neuendorf

Es hat zu den Hochzeiten der Pandemie etwas geknirscht im Hohen Neuendorfer Rathaus. Speziell im Einwohnermeldeamt der Stadt ging die Arbeit nicht so vonstatten, wie gewohnt. Die Folge: die Menschen mussten warten. Auch deshalb war die monatliche virtuelle Sprechstunde am Montagabend speziell diesem Thema gewidmet.

Gute Nachricht zum Auftakt

Die gute Nachricht gab es gleich zu Beginn: Termine sind nicht mehr nur ausschließlich per Vorabsprache erhältlich, am vergangenen Mittwochvormittag konnten die Einwohner auch ohne vorherige Absprache kommen. Auch heute und am nächsten Mittwoch wird dies möglich sein, vorausgesetzt die Infektionszahlen steigen nicht wieder, wie Bürgermeister Steffen Apelt betonte. Und je mehr vor Ort erledigt werden könne, desto schneller laufe auch die Abwicklung wieder. 600 bis 700 Emails seien während der Monate ohne direkten Kontakt jede Woche eingelaufen, informierte Sebastian Keßler, der Leiter dieses Bereiches. Und während sich die Mitarbeiter mit dem Antragsteller am Schalter durchschnittlich 20 Minuten befassen, steige die nötige Zeit pro E-Mail-Vorgang durch Mehraufwand wie Telefonieren oder Nachfragen versenden oft auf eine Stunde und mehr. Dass dies in der jüngeren Vergangenheit zu Verstimmung und Unmutsbekundungen geführt habe, wisse man.

Arbeitstempo steigt

Mit der Wiederöffnung für den Publikumsverkehr würde sich dieser Mehraufwand auch wieder reduzieren und das Arbeitstempo wieder steigen. Außerdem brauche, wer beispielsweise seine Ummeldung nicht innerhalb der normalerweise vorgeschriebenen 14-tägigen Frist erledigt habe, keine Sanktion befürchten. „Wir bestrafen das nicht bei Überschreiten der sonst vom Gesetzgeber geforderten Dauer“, betonte Keßler.

Nicht bis zuletzt warten

Momentan warten rund 240 Ausweise und 70 Pässe auf ihre Abholung durch die Antragsteller im Hohen Neuendorfer Rathaus. Was jetzt noch auf die Sprechzeiten begrenzt ist, wird im Laufe des Jahres rund um die Uhr ermöglicht werden. Die Beschaffung eines entsprechenden Ausgabeautomaten würde gerade vorbereitet, informierte Apelt weiter. In dem Zusammenhang wurde aber – insbesondere was den Tausch der Führerscheine betrifft, deren Beantragung zwar im Hohen Neuendorfer Rathaus entgegen genommen, aber im Landratsamt bearbeitet wird – der Appell an die Bürgergerichtet, die Antragstellung nicht bis „zum letzten Drücker“ aufzuschieben. Das gelte auch für die, die sich über die zunehmende Reisefreiheit freuen und ihren Urlaub im Ausland planen wollten. Die Erstellung der Dokumente erfolge in der Bundesdruckerei, die recht gut ausgelastet sei. Und die sechs Mitarbeiter des Hohen Neuendorfer Einwohnermeldeamtes haben keinen Einfluss auf das Bearbeitungstempo. Also, lautete die Empfehlung von Keßler und Apelt: „lieber ein paar Tage früher kommen“.

Von Björn Bethe