Hohen Neuendorf

Nachdem im November 2019 wurde der Antrag von Bündnis 90/Grünen auf Anschaffung kostenlos ausleihbarer städtischer Lastenräder in der Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich abgelehnt worden war, gaben die Initiatoren nicht auf: Gemeinsam mit der ADFC-Ortsgruppe wurde ein Spendenaufruf gestartet, um das erste kostenlos ausleihbare Lastenrad namens „Hubert“ anzuschaffen und es am Standort „Sankt-Hubertus-Apotheke“ über die Plattform www.fLotte-Berlin.de kostenlos bereitzustellen.

„Bislang sind von den erforderlichen 3000 Euro ungefähr 700 Euro zusammengekommen“, bilanziert Viktor Makowski die ersten Monate der Sammlung. Privatpersonen und Gewerbetreibende könnten unter dem Stichwort: „Spende fLotte Hubert Hohen Neuendorf“ weiterhin Spenden auf das Konto des ADFC Berlin e.V. (DE52 1005 0000 0190 3716 09, Berliner Sparkasse, Ust-ID-Nr 136784830, Finanzamt Berlin Mitte) überweisen. Bei Angabe der Adresse auf der Überweisung würden für Spenden über 200 Euro Spendenquittungen ausgestellt, so Makowski.

Werbung von Gewerbetreibenden ist möglich

Gewerbetreibende aus Hohen Neuendorf können gegen eine Mindestspende von 150 Euro außerdem Werbung auf dem Lastenrad anbringen. Ebenso würden noch Standorte in der Niederheide, Osramsiedlung und in anderen Wohngebieten gesucht. Der Aufwand sei überschaubar, pro Tag maximal eine Ausleihe anvisiert werde. Angebote seien herzlich willkommen. Barspenden (ohne Spendenquittung) seien ab sofort auch persönlich in der Sankt-Hubertus-Apotheke am S-Bahnhof Hohen Neuendorf möglich.

Die ADFC Ortsgruppe treffe sich regelmäßig am ersten Montag im Monat. Interessierte Neumitglieder sind immer herzlich willkommen, so Viktor Makowski. Er sei die Kontaktperson zum Thema Lastenräder (Mail: Lastenrad@TheMakowskis.de). Für die ADFC-Ortsgruppe stehe Claudia Horyza zur Verfügung (claudia.horyza@brandenburg.adfc.de).

