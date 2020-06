Hohen Neuendorf

Die Bibliotheken der Stadt kehren ab Montag, 8. Juni wieder zum Regelbetrieb zurück. Besucherinnen und Besucher können also wieder Bücher und andere Medien ohne Vorbestellung entleihen. Damit der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, ist der Zugang jedoch beschränkt. So dürfen sich in der Stadtbibliothek maximal zehn, in den Zweigstellen bis zu fünf Personen gleichzeitig aufhalten. Eintreten darf nur, wer eine Gesichtsmaske trägt und einen Bibliothekskorb benutzt. Aktuell bieten die Bibliotheken noch keine Veranstaltungen an. Es ist auch noch nicht möglich, vor Ort Computer, Tablet-PCs und Videospiele zu nutzen, da dies zum Verweilen einlädt. Ab dem 8. Juni fallen wieder Gebühren auf Vorbestellungen und Versäumnisse an.

Neue Öffnungszeiten

Mit der Wiedereröffnung einher gehen auch veränderte Öffnungszeiten der Hauptstelle sowie der drei Zweigstellen Borgsdorf, Waldgrundschule und Niederheide. Die Zweigstelle in Bergfelde hat weiterhin nur zu gesonderten Terminen geöffnet, die rechtzeitig auf der Internetseite der Bibliotheken angekündigt werden.

Hauptstelle der Stadtbibliothek

Montag: 13 – 19 Uhr

Dienstag: 10-12 und 13-17 Uhr

Mittwoch: geschlossen

Donnerstag: 10-12 und 13-17 Uhr

Freitag: 10-12 und 13-17

Zweigstellen der Stadtbibliothek ( Borgsdorf, Waldgrundschule, Niederheide)

Dienstag: 10-12 und 13-17 Uhr

Donnerstag: 10-12 und 13-18 Uhr

Freitag: 10-12 und 13-17 Uhr

Montag & Mittwoch: geschlossen

