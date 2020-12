Hohen Neuendorf

Der ehemalige Hohen Neuendorfer Ratssaal ist nicht wiederzuerkennen: Gut drei Jahre nachdem hier im September 2017 die letzte Stadtverordnetenversammlung abgehalten wurde, erstrahlt der Raum über dem Eingangsportal des historischen Rathauses aus dem Jahr 1938 in völlig neuem Glanz. Und diese Redewendung ist durchaus wörtlich zu nehmen: Die weißen Wandpaneele sind mit Goldflitter besetzt, die weißen Schleier vor den Fenstern lassen ringsum Licht herein und die grazile Konstruktion der Lampen erzeugt ein gewisses Schweben im Raum – ein bisschen wie ein Märchenschloss auf Wolke 7. So erträumen sich sicher viele Paare einen idealen Ort für ihre Hochzeit. Am Freitag um 11 Uhr war die erste Eheschließung in dem neu hergerichteten Trausaal angesetzt. Eine zweite folgte am Nachmittag. Und am Sonnabend wollen sich sogar drei junge Paare im Hohen Neuendorfer Rathaus das Ja-Wort geben.

In einem gesonderten Raum kann die Braut noch einmal die Haare und das Kleid richten. Quelle: Robert Roeske

Die große Nachfrage sei keine Ausnahme, sondern gelte bereits für das gesamte Jahr 2020, sagt Standesbeamtin Daniela Rutter. Zu genauen Zahlen mochte sie sich noch nicht äußern – auch nicht zu der Frage, ob der Trend trotz Corona oder gerade wegen der Pandemie entstanden ist.

Der neue Trausaal im alten Hohen Neuendorfer Rathaus. Quelle: Robert Roeske

Gemeinsam mit Bürgermeister Steffen Apelt ( CDU) und dessen Beigeordneten Alexander Tönnies ( SPD) stellte die Urkundsbeamte den Saal vor. 300 000 Euro habe die Stadt in Umbau und Modernisierung investiert, so Apelt. Das ganze Ensemble sei super gelungen und habe bei ihm zu einem Aha-Effekt geführt. Der Raum lasse sich klimatisieren und biete ein gut integriertes Sound-System, das die Wunschmusik unter anderem vom mitgebrachten USB-Stick wiedergibt. Platz sei für bis zu 40 Gäste, aktuell würden vier Erwachsene plus Fotograf zugelassen. Dass nunmehr gleich nebenan die Büros und das Archiv untergebracht sind, weiß Daniela Rutter sehr zu schätzen. Schließlich hätten sie und ihre beiden Kolleginnen Kerstin Höhnel (Fachdienstleiterin) und Gabriele Schünke mehr als nur Trauungen zu erledigen. Geburten und Sterbefälle gehören unter anderem ebenso zu ihrem Aufgabengebiet, erläutert Tönnies: „Das reicht von der Wiege bis zur Bahre.“ Die Zuständigkeit umfasst alle vier Stadtteile sowie seit gut 50 Jahren auch Birkenwerder – insgesamt rund 35 000 Einwohner.

Innenarchitektin Christa Fischer war bei der Vorbesichtigung per Tablet zugeschaltet. Quelle: Robert Roeske

Delikat an diesem Auftrag sei gewesen, dass es sich um ein Denkmal handele, das jedoch auf keiner Denkmalliste steht, sagte Innenarchitektin Christa Fischer. Sie habe den Raum in seine Ursprungsgröße gebracht und ihm die Neugestaltung „eine neue Schicht hinzugefügt“. Der Originalzustand sei darunter noch zu finden. Die Lampen seien nun im Hausflur angebracht, um „die guten Proportionen und Akzente der 1930er-Jahre“ zu erhalten.

Daniela Rutter, die im Juli 2002 ihre erste Eheschließung in Hohen Neuendorf hatte, hat einen eigenen Namen für den neuen Trausaal gefunden: „ Schmuckkästchen“.

Das Trauzimmer war vorübergehend im Rathausanbau eingerichtet. Quelle: Stadtverwaltung Hohen Neuendorf

Und so sah das frühere Trauzimmer im historischen Rathaus aus. Quelle: Stadtverwaltung Hohen Neuendorf

Von Helge Treichel