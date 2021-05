Hohen Neuendorf

Nach krankheitsbedingten Ausfällen hat sich der Seniorenbeirat der Stadt Hohen Neuendorf personell neu aufgestellt. Ende März hatte sich der bisherige Vorstand aufgelöst, vor einem Monat wurde aus der Mitte der acht verbliebenen Mitglieder ein neuer gewählt. Den Vorsitz übernahm Detlef Reglin, seine Stellvertreterin wurde Renate Teßmann. Die Funktion der Schriftführerin übernahm Ingeborg Mantyk-Hoffmann.

Mit der personellen Umorganisation ist eine inhaltliche Neuausrichtung verbunden, berichten die Vorstandsmitglieder. Vor allem wolle das vor einem Jahr neu geschaffene Beratungsgremium der Stadtverordnetenversammlung mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zeigen und somit die Lobby der älteren Einwohner aller Stadtteile stärken, so das erklärte Ziel. Motto: „Mitreden und mitgestalten“. Mit Flyern, die an alle Haushalte verteilt werden sollen, möchte der Seniorenbeirat sich und seine Anliegen vorstellen. Uns geht es darum, zuzuhören und zu helfen, so Detlef Reglin: „Unser Ziel: schnelle und unbürokratische Hilfe.“

Der Seniorenbeirat verstehe sich als Mittler zwischen den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern auf der einen Seite und dem Stadtparlament und der Verwaltung auf der anderen Seite, erläutert Detlef Reglin. Der 67-Jährige lebt seit 1992 in Hohen Neuendorf und war bis zu seinem Ruhestand als selbständiger Immobilienmakler tätig. „Zeitweilig habe ich in der Stadtverordnetenversammlung mitgearbeitet“, sagt er. Er möchte die Belange der Bürger nun über die beratende Mitwirkung in den politischen Fachausschüssen vertreten. Die Notwendigkeit dafür habe er immer wieder in den Gesprächen mit Bekannten und Freunden erfahren. In privatem Kreis vorgetragene Dinge möchte er dorthin tragen, wo tatsächlich etwas verändert werden kann: in der Kommunalpolitik. Politik und Verwaltung seien für Senioren wichtige Partner, die stets Raum für die Probleme der älteren Generation haben – neben Wohlfahrtsverbänden und kirchlichen Einrichtungen. „Beiräte sind ein Forum für aktive Mitwirkung“, sagt Reglin.

Detlef Reglin erläutert die Arbeit des Seniorenbeirates. Quelle: Helge Treichel

Der Seniorenbeirat bestehe zurzeit aus acht lebens- und verwaltungserfahrenen Seniorinnen und Senioren, die nicht nur dazu ermuntern, Kontakt aufzunehmen und zu schildern, wo der Schuh drückt. Sie wollen zugleich dazu aufrufen, selbst im Seniorenbeirat aktiv zu werden. Denn Mitglieder des Seniorenbeirats hätten ein Rederecht in den Debatten der kommunalpolitischen Gremien, sagt Renate Teßmann. Die 69-jährige ehemalige Verwaltungsangestellte ist seit 20 Jahren in Hohen Neuendorf zuhause. Ein Pflegefall in der Familie war für sie der Beweggrund sich einzubringen. „Ich fühlte mich schlecht beraten und wenig informiert“, sagt sie. Sie habe nicht einmal gewusst, wo sie Hilfe und Unterstützung bekommen könne. Da sei bei ihr die Erkenntnis gereift, dass auch zum Thema Pflege und Betreuung mehr Öffentlichkeitsarbeit erforderlich ist. „Der Seniorenbeirat ist genau die Stelle, wo man sich hinwenden kann“, sagt sie. Außerdem gebe es eine Initiative der Stadtverordnetenversammlung, Außensprechstunden des Pflegestützpunktes Oberhavel auch in Hohen Neuendorf anzubieten.

Als Interessenvertretung biete der Seniorenbeirat regelmäßige Sprechstunden an – jedenfalls außerhalb von Corona. Für Sorgen, Fragen, Wünsche und Anregungen stehe ein Ansprechpartner an jedem ersten und dritten Dienstag im Monat von 17 bis 18 Uhr im Rathaus im neuen Rathaus zur Verfügung (Raum 1.39). Menschen mit eingeschränkter Mobilität können die Räumlichkeit per Aufzug erreichen. Außerdem stehen Telefonnummern zur Verfügung: 03303/5o 19 11 oder 0173/3 90 73 12.

Gremium des Austauschs und der Meinungsbildung

„Der Seniorenbeirat unserer Stadt ist ein Gremium der Meinungsbildung und des Erfahrungsaustausches“, sagt Detlef Reglin. Das gelte für soziale, kulturelle und gesellschaftspolitische Fragen. „Er ist dabei verbandunabhängig und arbeitet überparteilich, überkonfessionell und ehrenamtlich“, ergänzt Ingeborg Mantyk-Hoffmann. Die 68-Jährige war bei der Siemans AG als Personalleiterin tätig und lebt sei 27 Jahren in Hohen Neuendorf. Sie engagiert sich zusätzlich in einem Verein, der mit seinen Angeboten Senioren vor Einsamkeit bewahren möchte. „Das würde ich gerne für Hohen Neuendorf stärker aufgreifen“, sagt sie.

Von Helge Treichel