Hohen Neuendorfer Stadtgespräch zu Spielplätzen: Mehr Mitarbeiter und Kontrollen

Hohen Neuendorf

Zeichnet sich doch noch eine Lösung ab für die lärmgeplagten Anwohner des Adolf-Damaschke-Platzes in Hohen Neuendorf? Könnte die Streetballanlage, die mit den Prallgeräuschen der Bälle im Zentrum des Ärgers steht, doch noch an eine andere Stelle verlegt werden? Diese Hoffnung lassen zumindest die Ausführungen von Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) zu, die er während des jüngsten virtuellen Stadtgespräches am Montagabend machte. Mit Vehemenz widersprach er dabei der Darstellung, wonach ein diesbezüglicher Beschlussantrag, der auf ein einvernehmliches und friedliches Miteinander abzielt, längst überholt sei. „Der Einbringer und alle anderen Fraktionen haben das Recht, Änderungsanträge zu stellen“, sagte Apelt. „Wird erledigt“, kündigte daraufhin der Stadtverordnete Thomas Kay (AfD) an.

Anwohner Axel Mahler meldete sich beim Stadtgespräch gleich mehrfach zu Wort.. Quelle: Helge Treichel

Die Anwohner Michael Klein und Axel Mahler hatten in ihren Redebeiträgen auf die dramatische Lärmsituation hingewiesen. Klein wies anhand von Zitaten nach, dass die Stadtverwaltung mit dem Bau des Basketballfeldes auf dem Damaschkeplatz ihre eigene Regel verletzt habe, derartige Anlagen abseits der Wohnbebauung anzusiedeln. Absicht sei es gewesen, dieses Spiel- und Bewegungsangebot ganz bewusst wohnortnah zu gestalten, sagte der Bürgermeister. Im Zuge der aktuellen Diskussion hätten sich jedoch inzwischen der Seniorenbeirat und der Jugendbeirat gegen diesen Standort ausgesprochen. Auch wenn der Boden gedämpft sei und das Kettengehänge inzwischen ausgetauscht sei, zähle das Votum der Stadtverordneten. „Wenn die Politik sagt, dass die Anlage weg soll, dann kommt sie weg“, sicherte Apelt zu und fügte hinzu: „Mir fehlt aber die Fantasie – wohin dann.“ Axel Mahler bat eindringlich um einen neuen Standort am Rathaus oder am Mauerstreifen. Am Rathaus gäbe es bereits den eingezäunten Platz, den Hinweis zum Mauerstreifen lasse er gern prüfen, entgegnete Apelt.

Die neue Beschilderung des Adolf-Damaschke-Platzes. Quelle: Robert Roeske

Kritisiert wurde zudem, dass die neue Beschilderung am Damaschkeplatz ungünstig angebracht sei. Auch die tatsächlich genutzten Eingänge müssten bestückt werden. Die fehlende Einwohnerbeteiligung beim Planen des Spielplatzes begründete der Bürgermeister damit, dass diese „nicht zwingend vorgeschrieben“ sei. Warum zwar der Rathausplatz penetrant, aber nicht der Damschkeplatz von Polizeistreifen angefahren werde, wollte Thomas Kay mit Verweis auf die Erfahrung seiner Kinder wissen. Er könne nur vermuten, dass dies an dem mitunter „komischen Geruch“ liegen könnte, sagte Apelt in Anspielung auf gerauchtes Cannabis. Ansonsten sei er nicht für die Polizei zuständig.

Stadtgespräch mit Bürgermeister Steffen Apelt (l.) und seinem 1. Beigeordneten Volker-Alexander Tönnies. Quelle: Helge Treichel

Allerdings werde die Stadt künftig über sechs Außendienstmitarbeiter verfügen. Mit der Politik habe man sich auf zwei zusätzliche Stellen geeinigt. Ab Mai werde es Kontrollfahrten „auch in den Abendstunden und am Wochenende“ geben, kündigte der Bürgermeister an. Doch weder mit Zäunen und Schildern noch mit Kontrollen lasse sich verhindern, „dass sich Leute außerhalb der Regeln verhalten“. Dennoch habe die Stadt eine zweite Stelle für das Streetworking geschaffen. „Die Ausschreibung läuft gerade.“ Zugleich habe die Verwaltung in Gesprächen mit Trägern der offenen Jugendarbeit die Erwartung geäußert, dass auch deren Mitarbeiter ihre Räumlichkeiten verlassen und die Jugendlichen da abholen, wo sie sich aufhalten. Auf dem Rathausvorplatz werde ab Mai ein Gewerbetreibender einen Stand eröffnen. Er habe zugesagt, ein Auge auf die Ordnung zu haben. Aber auch jeder Einzelne sollte sich nicht scheuen, Kinder und Jugendliche auf Fehlverhalten hin anzusprechen. Im Gegenzug warb Steffen Apelt um Verständnis für die durch die Pandemie eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten der jungen Generation.

Bürgermeister Steffen Apelt präsentierte anlässlich der Wiedereröffnung am Adolf-Damaschke-Platz die Hygiene-Regeln für Spielplätze. Tom und Valerius freuen sich ab Samstag aufs Toben. Quelle: Stadt Hohen Neuendorf

Von Helge Treichel