Stadtverordnete lehnen Sitzungsunterbrechung wegen Corona ab

Hohen Neuendorf

Die Stadtverordnetenversammlung in Hohen Neuendorf begann am Donnerstagabend mit der Diskussion darüber, ob diese mit Bezug auf die Pandemiesituation überhaupt stattfinden darf. Zwar hatte Vorsteher Raimund Weiland im Rathaussaal eigens die Sitzordnung anpassen lassen und die Teilnahme quasi freiwillig anheim gestellt, woraufhin drei Stadtverordnete der Sitzung fernblieben. Jedoch meldete Hans-Joachim Guretzki (Stadtverein) Bedenken dagegen an. Er stellte den Eilantrag, die Sitzung sofort zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt in der Stadthalle fortzusetzen. Er begründete seinen Antrag damit, dass etwa 30 Prozent der Stadtverordneten allein schon wegen ihres Alters von über 60 Jahren zur Risikogruppe für einen besonders schweren Verlauf der Corona-Infektion gehören. Außerdem stellte er fest, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werde. Jutta Lindner ( SPD/ Partei Mensch Umwelt Tierschutz) lehnte die Begründung ab – einerseits mit Verweis auf die eigene Entscheidung der Stadtverordneten, andererseits auch mit Blick auf die im Vergleich zu März und April deutlich verbesserte Infektionssituation und die stetige Durchlüftung im Raum.

Die Mehrheit der Stadtverordneten mochte die Eilbedürftigkeit nicht anerkennen. Sie lehnten den Eilantrag mit 15:12 Stimmen mehrheitlich ab. Der Antrag soll nun in der Juni-Sitzung beraten werden.

Von Helge Treichel