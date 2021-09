Hohen Neuendorf

Hui, da kommt Jutta Makowski (51) um die Ecke gesaust (kl. F. r.). Sie sitzt auf dem neuen Lastenrad namens „Maja“ der Stadt Hohen Neuendorf. Im Gegensatz zum Stadt-Lastenrad „Hubert“ hat „Maja“ auch PS an Bord. Das E-Lastenbike hat die Stadt mit Fördermitteln angeschafft. Den Scheck in Höhe von 3400 Euro übergab jetzt Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) an Hohen Neuendorfs Vize-Bürgermeister Volker-Alexander Tönnies (SPD). Die restlichen Kosten für „Maja“ in Höhe von rund 2300 Euro für Versicherung und Schloss schoss die Stadt dazu.

Jutta Makowski kommt mit E-Bike „Maja“ zur feierlichen Scheckübergabe vor dem Imkereifachgeschäft „ApisPro“ in der Wiesenstraße 1. Hier ist das Lastenrad auch stationiert. Quelle: Robert Roeske

Rad-Fans können sich das Lastenrad samt angebauter Holzkiste kostenlos ausleihen. Integrierte Sicherheitsgurte halten auch Kids auf den zwei klappbaren Sitzen. Vor dem Imkereifachgeschäft „ApisPro“ in der Wiesenstraße 1 ist „Maja“ eingeparkt. Ihr Kumpel „Hubert“steht vor der Hubertus-Apotheke Schönfließer Straße 16, in der Jutta Makowski arbeitet. Sie und ihr Mann Viktor haben sich nicht nur die Namen für die Lastenräder passendend zu den jeweiligen Standorten ausgedacht, sondern auch die Aktion ins Rollen gebracht.

Während das Ehepaar „Hubert“ über selbst gesammelte sowie Eigen- Spenden finanziert hat (düst seit November ’20 durch die Stadt, ist aber derzeit in Reparatur), kam „Maja“ über den Bürgerhaushalt ’20 in Fahrt. Jutta Makowski hatte den Vorschlag eingereicht. „Ich freue mich riesig, dass das Projekt so viele Anhänger fand“, sagt Jutta Makowski. 309 Radfans hatten ihrem Vorschlag zugestimmt.

... jetzt noch schnell den Aufkleber anbringen und „Maja“ kann online über www.flotte-berlin.de gebucht werden. Quelle: Robert Roeske

Am 4. Februar ’21 hatte die Stadt den Fördermittelantrag gestellt, der am 4. Juni ’21 bewilligt wurde. Ein echter Glücksgriff. Denn bis 30. Juni ’21 waren beim Landesamt für Bauen und Verkehr 350 Förderanträge eingegangen. „Jemand hat ausgerechnet, dass wir dafür eine Fördersumme von etwa 1,4 Millionen gebraucht hätten“, sagt Minister Beermann. Vorerst stünden 670 000 Euro Fördermittel zur Verfügung, die aber noch aufgestockt werden sollen. „Wir werden uns auf jeden Fall ’21 erneut um Fördermittel bemühen, um weitere Lastenräder für weitere Ortsteile anschaffen zu können“, sagt der Vize-Bürgermeister.

Online über www.flotte-berlin.de kann man „Maja“ und „Hubert“ buchen

Mieten kann man „Maja“ und „Hubert“ online über www.flotte-berlin.de. Thomas Büermann vom ADAC Berlin e. V. hatte Anfang 2018 das ehrenamtliche Projekt „fLotte Berlin“ ins Leben gerufen. In Berlin und Brandenburg gehören aktuell insgesamt 180 Lastenräder zur Flotte, acht davon stehen in Brandenburg und drei in Oberhavel. Dazu kommen noch private Lastenräder, die Radfans selbst fahren.

Weil die Makowskis als Radfans auch Mitglied im ADFC sind, kam so der Kontakt zur „fLotte“ zustande. „Maja sollte an einem anderen Standort als Hubert stehen“, sagt Viktor Makowski, der auch Hobby-Imker ist. „Wir fanden die Idee auch gut, das E-Bike hier bei uns im Laden zu stationieren“, sagt Tobis Keller vom „ApisPro“-Fachgeschäft.

1500 Kilometer auf „Maja“ sollen pro Jahr rund 270 Kilo CO2 sparen

Wenn mit „Maja“ pro Jahr rund 1500 Kilometer gefahren würden, könnte man rund 270 Kilogramm Kohlenstoffdioxid pro Jahr einsparen, ist vom Vize-Bürgermeister zu erfahren.

Zusammengebaut wurde da E-Lastenrad in den Niederlanden, ausgeliefert dann in Berlin-Weißensee. Jutta Makowski hatte es von dort auch abgeholt. „Das E-Bike ist einfach super. Es hat eine Fünf-Gang-Nabenschaltung und wie beim Automatik-Auto schalten sich die Gänge automatisch je nach Bedarf zu. Ich bin total angetan.“

Übrigens, wer „Maja“ an einem Hindernis versehentlich mal ausbremst, bekommt nicht die rote Karte. „Das Rad ist voll versichert“, sagt SVV-Vorsitzender Raimund Weiland. Genau wie Vize-Bürgermeister Tönnies war auch er mit dem Rad zum „Maja“-Übergabe-Standort gekommen.

Von Jeannette Hix