Hohen Neuendorfer können wieder Projekte für den Bürgerhaushalt vorschlagen

Hohen Neuendorf

Nach dem Bürgerhaushalt ist vor dem Bürgerhaushalt. Nachdem die Hohen Neuendorfer Stadtverordneten im Oktober 2021 beschlossen, welche Projekte aus dem Bürgerhaushalt 2021 im neuen Jahr umgesetzt werden sollen, haben die Bürgerinnen und Bürger ab Mitte Januar bereits wieder Gelegenheit, neue Vorschläge für den Bürgerhaushalt 2022 einzureichen.

Vom 13. Januar bis zum 10. Februar können Interessierte ihre Ideen, wie und an welchen Stellen die Gemeinde Hohen Neuendorf noch ein bisschen schöner gemacht werden kann, bei der Verwaltung einreichen. Die Projektideen können auf drei Wegen zugesendet werden:

Per Internet können die Ideen für den Bürgerhaushalt auf der Seite https://buergerhaushalt.hohen-neuendorf.de (freigeschaltet ab dem 13. Januar 2022) an die Stadtverwaltung weitergeleitet werde. Per Mail an: buergerhaushalt@hohen-neuendorf.de

Vorschlagsfrist endet am 10. Februar

Auch per Bürgerhaushaltsflyer werden Vorschläge abzugeben sein: Dieser wird im Januar kostenlos an alle Hohen Neuendorfer Haushalte verteilt. Weiterhin liegen die Flyer im und am Rathaus und in den Bibliotheken aus.

Die Vorschlagsfrist endet am 10. Februar 2022. Anschließend prüft die Verwaltung alle Vorschläge anhand der vorgegebenen Kriterien auf ihre Realisierbarkeit im Rahmen des Bürgerhaushalts. Die Abstimmung ist zusammen mit einem kleinen Bürgerfest am 25. Juni 2022 am Rathaus geplant.

Sechs Kriterien sind zu beachten

Bei den Vorschlägen haben die einzelnen Personen, die ein Projekt umgesetzt sehen wollen, aktualisierte Bedingungen zu beachten. Neu ist, dass diesmal keine Kategorien vorgegeben sind. Allerdings sind weiterhin folgende Kriterien zu beachten: Im Bürgerhaushalt kann jeder Hohen Neuendorfer unabhängig vom Alter Vorschläge einbringen und über Vorschläge abstimmen. Damit ein Vorschlag zulässig ist, muss er folgende Voraussetzungen erfüllen:

Ersten: Das vorgeschlagene Projekt muss der Allgemeinheit zugutekommen und im öffentlichen Raum jedermann zugänglich sein. Zweitens: Ein einzelnes Projekt darf in der Umsetzung nicht mehr als 20.000 Euro kosten. Insgesamt stehen 150.000 Euro für den Bürgerhaushalt 2022 zur Verfügung.

Drittens: Der Vorschlag muss im Rahmen der Zuständigkeit der Stadt liegen.

Viertens: Vorschläge zugunsten von Vereinen, Trägern und Organisationen sind möglich, sofern Punkt 1) erfüllt ist.

Fünftens: Vorschläge, die im Rahmen der Förderrichtlinien der Stadt förderfähig sind, können nicht berücksichtigt werden.

Sechstens: Auf Dauer angelegte Projekte, die hohe, kontinuierliche Folgekosten nach sich ziehen – zum Beispiel durch Personalstellen, Honorare, Mieten und ähnliches – können im Bürgerhaushalt nicht berücksichtigt werden.

Von MAZonline