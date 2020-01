Hohen Neuendorf

Für seinen Rückblick auf 2019 und das, was bewegt worden ist, hat sich Bürgermeister Steffen Apelt ( CDU) Stichpunkte gemacht. Drei beschriebene Seiten sind es geworden. „Das überrascht mich selbst, wenn man es so gebündelt sieht“, sagt er. Aber es habe die Verwaltung auch „bis an die finanziellen und persönlichen Leistungsgrenzen gebracht, manchmal sogar darüber hinaus".

Sich bietende Chancen für Projekte und die guten finanziellen Rahmenbedingungen am Markt zu nutzen, ist ganz nach dem Geschmack des Bürgermeisters. „Mir ist es lieber, wenn die Dinge aus der langen Planungsphase in die Umsetzung kommen!“, sagt der Bürgermeister und denkt dabei nicht zuletzt an den Sportpark Bergfelde, für den im Dezember nach jahrelangem Vorlauf endlich der erste Spatenstich gesetzt werden konnte. „Jetzt geht es schnell bis wir für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport tolle Bedingungen in Bergfelde haben werden.“ Doch auch die Bauantragsunterlagen für den Kulturbahnhof seien in den letzten Dezembertagen vom Planungsbüro eingegangen und würden gleich am Jahresanfang als Bauantrag nach Oranienburg eingereicht.

Leben im Zentrum

Im Zentrum nahm in diesem Jahr die Sanierung des Rathauses Gestalt an, verzahnt mit dem Ausbau des Vorplatzes. Der Hortneubau in der Waldstraße wuchs in die Höhe und die Ortsdurchfahrt in Bergfelde wurde in nur neun statt 21 Monaten wieder befahrbar. Die Stadtverordneten machten in der letzten Sitzung des Jahres den Weg für die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft frei. Diese könne zum Jahresanfang gegründet werden und soll in den kommenden Jahren zunächst 200 Sozialwohnungen schaffen. Die Baupläne würden stimmig in die Gesamtentwicklung des Stadtzentrums eingebunden, verspricht der Bürgermeister. Gleichzeitig betont er, dass für das erste Halbjahr 2020 ein intensiver Bürgerdialog zur Zentrumsentwicklung geplant sei: „Dafür wünsche ich mir gestaltungswillige Diskussionspartner, die erkannt haben, dass sich eine Veränderung nicht verhindern, aber zugunsten unseres gemeinsamen Lebensgefühls vor Ort gestalten lässt.“

Guter Arbeitgeber mit herausfordernden Aufgaben

„Nebenbei haben wir noch zwei Wahlen gemeistert, darunter eine sehr aufwendige Kommunalwahl, bei der die Kolleginnen und Kollegen zum Teil bis morgens um 8 Uhr ausgezählt haben“, sagt im Pressegespräch der erste Beigeordnete Alexander Tönnies. Als Arbeitgeber habe die Stadt zudem mit dem Einstieg in ein Gesundheitsmanagement, der Fertigstellung des Bauhofes und dem neuen Gebäude ebenfalls einen guten Ruf im Umkreis. Mit dann im nächsten Jahr etwa 170 Stellen fühlt sich Steffen Apelt gut gewappnet für die Aufgaben. Trotzdem sieht er eine der größten Herausforderungen der kommenden Jahre darin, dieses Tempo dauerhaft durchzuhalten, da die Stadt in den nächsten Jahren auf rund 30 000 Einwohner wachsen könne. „Es muss natürlich alles, was unsere Leben ausmacht, entsprechend mitentwickelt werden, ohne dass uns der grüne, familiäre Charme verloren geht“, so der Bürgermeister mit Blick auf kommende Herausforderungen für sein Team. Die beträfen auch wachsende Zusatzanforderungen in Fragen des Klimaschutzes und der Digitalisierung.

Stadtteile im Fokus

Die Entwicklung im Zentrum von Bergfelde ist laut Apelt einer der Schwerpunkte der kommenden Jahre. Mit einer Machbarkeitsstudie sollen schnell Planungen für eine gute Kita- und Schulversorgung sowie soziale Treffpunkte und die zeitgemäße Ausstattung der Feuerwehr auf den Tisch kommen. Auch für Borgsdorf seien Investitionen in den Schul- und Sportcampus sowie eine Diskussion um die künftige Über-, Unter- oder Umfahrung der Bahnschranken im Fokus. In Stolpe könnte der Radwegebau entlang der L 171 im kommenden Jahr beginnen. Im Blick behält die Verwaltung auch den weiteren Straßenausbau, auch den der Radwege wie den entlang der L 20 zwischen Pinnow und Velten.

Einweihung des Rathauskomplexes im Juni

Mit mehr als 60 Veranstaltungen 2019 hat die Stadtverwaltung auch den Kulturstandort Hohen Neuendorf bunter und lebendiger werden lassen. „Das werden wir so fortsetzen“, kündigt Steffen Apelt an und freut sich dabei besonders auf das Bürgerfest am 13. Juni 2020, mit dem der Rathauskomplex samt Vorplatz eingeweiht werden soll. „Stände, kleine und große Überraschungen auf und um die Bühne mit toller Musik und Führungen durch die beiden Gebäude werden sicher eine runde Sache!“ Diese Lebendigkeit in der Stadt, Orte und Anlässe der Begegnung, die nach und nach wachsen, würden schrittweise für eine gemeinsame Identität der vielen von überall her zugezogenen Menschen wachsen lassen. „Vom hier zum wir“, bringt Steffen Apelt auf eine griffige Formel, die auch die Idee des neuen Stadtmarketings beschreibt, das nach und nach sichtbar wird. Dabei werde auch die Fortschreibung des Leitbildes eine Rolle spielen, das in 2020 mit breiter Bürgerbeteiligung überarbeitet werden soll. Wer wollen wir sein, was ist dabei zielführend und womit verzetteln wir uns, würden darin wichtige Fragestellungen sein.

„Das verzahnte Werk vieler kluger Köpfe und fleißiger Hände“

Der Verwaltungschef weiß, dass das keine Einzelleistung, sondern das verzahnte Werk vieler kluger Köpfe und fleißiger Hände ist. „Ich danke nicht nur dem Kollegium der Stadtverwaltung für die geleistete Arbeit. Ohne die Vereine, das Ehrenamt, den Einsatz vieler Gewerbetreibender und insbesondere der Stadtverordneten, die mal bedacht, mal mutig, mal sparsam oder großzügig, aber immer in guter Abwägung und in der Sache entschieden, wäre das alles nicht denkbar gewesen“, sagt der Bürgermeister anerkennend.

Von MAZonline