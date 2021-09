Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt verschenkt Fahrradklingeln zum Schulanfang

Hohen Neuendorf

Dieser Termin hat bereits einen festen Platz im Dienstkalender des Bürgermeisters – und Steffen Apelt nimmt ihn besonders gern wahr: Traditionell besucht und beschenkt der Verwaltungschef anlässlich des Schuljahresbeginns die Schulanfänger und die Zweitklässler der Flex-Klassen in der Stadt. Und er freute sich schon im Vorfeld auf die Fragerunde mit den Mädchen und Jungen.

Mathis aus der Igel-Klasse mit seiner neuen Klingel. Quelle: Enrico Kugler

In diesem Jahr steuerte Apelt gemeinsam mit Klimaschutzmanagerin Heiderose Ernst die Grundschule in der Niederheide an. Im Gepäck hatte er eine ganze Kiste voller Fahrradklingeln.

Damit bedienten die beiden Vertreter der Stadtverwaltung gleich zwei wichtige Themenfelder – die Verkehrssicherheit sowie den Umwelt- und Klimaschutz. Tatsächlich kam der Bürgermeister mit seinen jungen Gesprächspartnern denn auch darüber ins Gespräch und staunte, wie treffsicher die Kinder bereits die „Klimakiller“ benennen konnten. Außerdem beantwortete Apelt bereitwillig die gestellten Fragen zu seinem Amt und seiner Person.

Von Helge Treichel