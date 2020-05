Pinnow

Eine 39-jährige VW Multivan Fahrerin befuhr am Sonntagabend (3. Mai) gegen 18:20 Uhr die Chausseestraße aus Lehnitz kommend und fuhr in die Pinnower Kreuzung ein, ohne anzuhalten und auf die Verkehrszeichen zu achten. Die Lichtzeichenanlage war außerdem defekt und ausgefallen. Sie nahm dabei einem aus Birkenwerder in Richtung Oranienburg fahrenden Mercedes Fahrer die Vorfahrt. Trotz eines Ausweichmanövers des Mercedes-Fahrers kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen ein hoher Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Anzeige

Von MAZonline