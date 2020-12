Dieser Fall landete am Donnerstag vor Gericht: Am 21. Mai vorigen Jahres beobachtete eine Frau, wie der Angeklagte ein Bushäuschen in der Berliner Straße in Hohen Neuendorf mit Farbe besprühte. Zwei Ordnungsamtsmitarbeiter besprühte er mit Pfefferspray und rief „Ich knall euch ab!“.