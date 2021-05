Hohen Neuendorf

Urlaub gebucht und kurz vorher festgestellt, dass der Personalausweis oder Reisepass abläuft? So ergeht es offenbar etlichen Hohen Neuendorfern. Regelmäßig vor der Ferienzeit komme es zu einem deutlichen Anstieg der Anfragen ans Einwohnermeldeamt, informiert Marketing-Fachbereichsleiterin Ariane Fäscher auf MAZ-Nachfrage. Mit der Folge, dass sich durch diesen saisonalen Effekt Wartezeiten verlängern.

Die Wartezeit ist ein kontrovers diskutiertes Thema in der Facebook-Gruppe „Hohen Neuendorf“. Tobias K. erkundigte sich in einem Post nach den Erfahrungen anderer mit dem Einwohnermeldeamt. „Vielleicht kann mir jemand erklären, warum man zwei Monate auf einen Termin warten muss, telefonisch dort nie einer ’rangeht“, schreibt er. Das Ummelden oder das Beantragen von Pass oder Ausweis würden „ewig“ dauern. Sein Kommentar: „Da bekomme ich ja schneller ein Visum, um nach China zu reisen.“

Ganz unterschiedliche Erfahrungen

Andere Facebook-Nutzer schildern ganz ähnliche oder aber auch andere Erfahrungen: „Vor Wochen ’ne Email geschrieben. Keine Reaktion. Keinen Termin“, schreibt Sab Rina. „Ich bin vor der Pandemie auch immer super mit der Online-Termin-Buchung klargekommen“, antwortet Christiane T. „Jetzt hab ich mal spaßeshalber geschaut und lande bei August.“

„Wir haben nach einer Mail eigentlich recht zeitnah einen Anruf erhalten. Termine gab es dann auch kurzfristig“, lautet die Reaktion von Rene L. Er habe allerdings schon mehrfach von dem Problem mit den Wartezeiten gehört. „Ich mache nie einen Termin und bin immer nach maximal einer halben Stunde wieder draußen“, so Daniil M. Auch in der Pandemie sei das bis jetzt nicht anders gewesen. Allerdings gibt er im Chatverlauf zu, dass dies seine Heirat im Mai 2020 und die Geburt seines Sohnes im Herbst betrifft.

Anfragen werden priorisiert

Tatsächlich würden im Einwohnermeldeamt Prioritäten gesetzt, sagt Ariane Fäscher. Um- oder Anmeldungen hätten dabei eine höhere Priorität als ein in drei Monaten ablaufender Personalausweis. Zudem sei es ein Fakt, dass die Bundesdruckerei mindestens fünf bis sechs Wochen dafür benötige, die jeweiligen Dokumente anzufertigen. „Es gib auch eine Expressvariante, aber die ist nicht überall gültig“, erläutert die Sprecherin der Stadtverwaltung. Insofern verweist sie auf die Eigenverantwortung jedes Einzelnen, stets die Gültigkeit der eigenen Personaldokumente im Blick zu behalten. „Der Fehler ist jedenfalls nicht bei der Behörde zu suchen“, so Ariane Fäscher.

Dass im Augenblick Termine im August vergeben werden, liege nicht daran, „dass im Einwohnermeldeamt nicht genug gearbeitet würde“. Auch Anrufe würden nicht ignoriert. Wenn ein Freizeichen ertönt, und keiner ans Telefon geht, so habe das schlicht einen technischen Hintergrund. Die Telefonanlage besitze eine Serienschaltung, sodass Anrufer von Mitarbeiter zu Mitarbeiter durchgestellt würden. Wenn allerdings alle telefonieren, werde das derzeit nicht mit einem Besetztzeichen angezeigt. „Dadurch entsteht das subjektive Empfinden, dass Anrufe ins Leere laufen“, resümiert Ariane Fäscher. In Wirklichkeit seien die Leitungen besetzt. „An einer technischen Lösung wird bereits gearbeitet“, versichert die Sprecherin.

Sprecherin: Bearbeitung dauert länger

Hinzu komme, dass die Corona-Lage die Problematik verschlimmere. Wenn ein Vorgang unter normalen Umständen innerhalb von durchschnittlich 15 bis 20 Minuten abgearbeitet werden könne, so werde jetzt im Schnitt eine Stunde benötigt. Das liege an der aufwendigeren Terminvergabe und daran, dass Leute für erforderliche Rückkopplungen häufig nicht gleich erreichbar seien – jedenfalls nicht zu den üblichen Geschäftszeiten im Einwohnermeldeamt. Diese seien bereits zum Abend hin verlängert worden, um den Service für Berufstätig zu verbessern.

In diesem Monat würden bis zu 600 Emails pro Woche im Einwohnermeldeamt eingehen. Oft seien Dopplungen darunter, weil nach einem Tag ohne Antwort vielmals eine zweite Mail versendet werde. Durch optimierte Arbeitsprozesse würden inzwischen 500 bis 550 Mails pro Woche abgearbeitet. Das stelle immerhin eine ungefähre Verzehnfachung dessen dar, was zuvor abgearbeitet wurde, betont Ariane Fäscher. Und das, obwohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in der Verwaltung von Krankheit, Quarantäne und Homeschooling betroffen seien.

Zusätzliche Mitarbeiter im Einwohnermeldeamt

„Wir steuern deshalb weiter nach“, sagt Ariane Fäscher. Zusätzlich zu den vorhandenen sechs Mitarbeitern im Einwohnermeldeamt sei ab Mai bereits eine zusätzliche Kollegin im Einsatz. Umsetzungen und Schulungen erforderten jedoch auch Zeit. Ein achter Kollege werde noch erwartet.

Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) mischte sich in die Diskussion mit rund 50 Kommentaren in den sozialen Medien persönlich ein. Laut seinem Statement möchte er sich der Thematik während seines nächsten virtuellen Stadtgesprächs stellen. Dazu lud er bereits für Montag, 7. Juni, ein. Geplanter Beginn: 18 Uhr. Die Teilnahmelinks für das Zoommeeting würden noch rechtzeitig veröffentlicht, kündigte Apelt an.

Während dieses Gesprächs wolle er über die aktuelle Situation im Einwohnermeldeamt informieren. Darüber hinaus wolle er die derzeitigen Öffnungsperspektiven diskutieren und sich den vielen aufgelaufenen Fragen der Bürgerinnen und Bürger rund um Personalausweis, Reisepass und Co. stellen. Ohne zunächst auf konkrete Fragen einzugehen, sicherte er bereits zu: „Wir arbeiten an Lösungen.“

Von Helge Treichel