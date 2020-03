Italien-Rückkehr ohne Corona: Antek Pioch aus Borgsdorf ist wohlauf

Borgsdorf

Der 18-jährige Antek Pioch aus Borgsdorf musste sein Freiwilliges Soziales Jahr in einem SOS-Kinderdorf in Italien vorerst abbrechen. Noch vor drei Wochen hatte er der MAZ berichtet, das öffentliche Leben in der Kleinstadt Saronno – etwa 30 Kilometer von Mailand entfernt – sei erstaunlich ruhig. Kinder liefen draußen im Karnevalskostüm herum, in den Läden gab es volle Regale. Auch im Kinderdorf sei alles normal verlaufen, einzig mit dem Unterschied, dass Bildungseinrichtungen wie Kitas und Schulen zu dieser Zeit, Ende Februar, schon geschlossen waren. Mittlerweile hat sich die Lage in Italien dramatisch zugespitzt. Das öffentliche Leben ist fast zum Erliegen gekommen. Antek Pioch ist inzwischen wieder zurück nach Deutschland geflogen. Ob er in den nächsten Monaten noch einmal nach Italien zurück kehren darf, ist ungewiss.

Urlaub in Österreich

„Die Lage in Italien hat sich drastisch zugespitzt“, kann Antek Pioch bestätigen. „Ich selber hatte das Glück, mich die letzte Woche im Urlaub in Österreich zu befinden. Dort verbrachte ich eine Woche mit einem Schulkameraden, der dort Ski- und Snowboardfahren lehrte“, berichtet der 18-Jährige. Im Zeitraum des Urlaubes veränderte sich die Lage dann täglich. Zuerst stand die Rückreise in die Lombardei in Frage, nach zwei Tagen dann die Rückreise nach Italien. „Am Donnerstag buchte ich dann endgültig das Ticket zurück nach Berlin.“ Am Freitag habe sich dann auch der Schulfreund dazu entschlossen, nach Deutschland zurück zukehren, da am Sonntag alle Skigebiete in Österreich geschlossen werden sollten.

Alle Freiwilligen zurück nach Deutschland

„Also räumten wir seine Wohnung, packten unsere Sachen, und machten uns auf den Rückweg nach Deutschland. Hier angekommen haben wir uns erstmal in Quarantäne begeben.“ Seine Organisation für das FSJ stellte ihm zunächst in Aussicht, bis zum 3. April wieder nach Italien zurückkehren zu können. Doch daraus wird jetzt, wo sich das Virus auch in Deutschland immer schneller ausbreitet, erstmal nichts. Die gute Nachricht lautet aber: Antek Pioch hat sich nicht mit dem Corona-Virus infiziert. Das Test-Ergebnis hat er vor wenigen Tagen erleichtert erhalten. Alle Freiwilligen die sich bislang noch in Italien befunden haben, wurden dazu aufgerufen, so bald wie möglich nach Deutschland zurück zukehren. „Unsere Organisatorin gibt sich aber optimistisch, dass wir vor Beendigung unseres Aufenthalts noch einmal nach Italien können“, sagt Antek Pioch. Trotz der schnellen Ausbreitung des Virus’ weiß Antek Pioch von niemanden, der daran erkrankt ist – weder in Italien noch in Deutschland. „Doch ich selber wurde schon oft schräg angeguckt, wenn ich erwähnt habe, dass ich aus Norditalien komme. Die Reaktion ist ja auch sehr verständlich, deswegen habe ich mich in Deutschland auch so schnell es ging darum bemüht, einen Test zu machen“, erklärt der Borgsdorfer.

Von Wiebke Wollek