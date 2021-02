Heike Epding hat für ihren Traumberuf Physiotherapeutin alles gegeben. Stolz konnte sie am Montag auf 30 Jahre in der eigenen Praxis in Borgsdorf zurückblicken. Lange Jahre war sie auch häufig im Außeneinsatz, vor allem für die Fußballer des TuS Sachsenhausen. Eine große Sause zum feierlichen Anlass wird nachgeholt.