Janette Budtke: „Das Ehrenamt war irgendwann nicht mehr tragbar für mich“

Borgsdorf

Entspannt sitzt Janette Budtke in ihrem Wohnzimmer. Die Augen der 38-Jährigen strahlen im Gespräch mit der MAZ. Vorbei sind die Tage voller Selbstzweifel und Unzufriedenheit, die sie vor fast genau einem Jahr an den Rand der Erträglichkeit führten und sogar ein stückweit darüber hinaus. „Ich war an einem Punkt angekommen, wo es einfach nicht mehr ging. Das Ehrenamt war irgendwann nicht mehr tragbar für mich, die damit verbundene Verantwortung nicht mehr zu leisten.“

Belastungsgrenze erreicht

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr zog die Borgsdorferin die Reißleine. Bis zum diesem Tage war Janette Budtke als das Gesicht der „Charity Banditen“ über die Grenzen ihres Heimatortes für ihr großes ehrenamtliches Engagement für Obdachlose und Bedürftige bekannt. Mit viel Herzblut und Leidenschaft kümmerte sich die 38-Jährige um Bedürftige. „Mir ist irgendwann einfach alles über den Kopf gewachsen. Man kann nicht für andere da sein, wenn einem selbst das Wasser bis zum Hals steht“, blickt Janette Budtke zurück. Die eigene Familie, das eigene Berufsleben blieben mehr und mehr auf der Strecke.

Die Charity Banditen sollten ein Verein werden, dazu kam es jedoch nicht. Quelle: Picasa

Rückblickend gesteht Janette Budtke Fehler ein: „Die ganze Geschichte ist zu groß geworden. Ich wollte eigentlich nur helfen und an Menschen, die nicht so viel Glück im Leben haben, etwas zurückgeben. Das war irgendwann nicht mehr möglich.“ Auch Undankbarkeit und falsch verstandene Nächstenliebe waren wichtige Gründe, sich zurückzuziehen. „Ich wollte für Menschen da sein, die nichts mehr haben. Leider gab es viele, die Hilfe fast eingefordert haben, denen es aber im Vergleich dazu noch gut ging.“ Aus der angedachten Gründung eines eingetragenen Vereines „Charity Banditen“ wurde nichts, auch wegen unterschiedlicher Meinungen innerhalb der Gruppe. Als einen Fehler sieht Janette Budtke rückblickend auch eine Reportage über ihr Wirken und Handeln an, die 2017 von Focus TV erstellt wurde. „Im Endeffekt lief danach alles in eine falsche Richtung. Es wurde ein falsches Bild von mir in der Öffentlichkeit gemalt, eine Schublade, aus der ich nicht mehr herauskam. Mit der heutigen Erfahrung würde ich dies nicht mehr machen.“ Die Borgsdorferin wurde anschließend wochenlang telefonisch belästigt. „Es wurden einfach Grenzen überschritten, die nicht tragbar waren.“

Die Stadt Hohen Neuendorf überreichte Janette Budtke 2017 den Ehrenamtspreis, den sie zurückgab. Quelle: Julian Stähle

Ein Jahr später sieht sich Janette Budtke wieder auf einem guten Weg. „Ich habe viel Zeit mit meiner Familie verbracht, die doch sehr unter dem Ehrenamt gelitten hat. Zudem habe ich viel Zeit und Arbeit in meinen Friseursalon gesteckt. Auch mein berufliches Leben kam vorher mehr und mehr zu kurz, was aber natürlich meine Grundlage ist für mein Leben. Auch ich muss Rechnungen bezahlen.“ Auch im privaten Umfeld gab es viele Veränderungen, Freundschaften wurden hinterfragt und teilweise beendet. „Leider haben sich viele einstige Schulterklopfer dann nicht mehr gemeldet, so dass man gut erkennen konnte, wer einem gut tut und wer nicht.“ Dennoch blickt Janette Budtke mit einem positiven Grundgefühl auf das vergangene Jahr zurück. „Ich habe viele wichtige Erfahrungen gemacht, die mich weiterbringen. Es war absolut richtig, diesen Schritt zu vollziehen.“ 2017 wurde Budtke mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Hohen Neuendorf ausgezeichnet, gab die Urkunde und Medaille aber zurück. „Ich sah darin keinen Sinn. Die Zusammenarbeit und Unterstützung hatte mir gefehlt.“

Aktuell sieht sich Janette Budtke im Reinen mit sich selbst und genießt ihr Leben. Quelle: Privat

Eingestellt hat Janette Budtke ihr soziales Wirken aber bei weitem nicht. „Ich wollte immer helfen, das tue ich auch heutzutage noch. Nur möchte ich damit nicht mehr im Fokus stehen.“ Die Notwendigkeit ist laut der 38-Jährigen auch weiterhin vorhanden. „Es hat sich ohne Frage einiges getan, die Rahmenbedingungen im Kampf gegen die Obdachlosigkeit haben sich verbessert. Dennoch gibt es noch viele Punkte, die man verbessern kann.“ Generell sieht Janette Budtke auch ein gesellschaftliches Problem teilweise als Hindernis: „Der Nerv, zu wissen, wer wirklich bedürftig ist und wer nicht, fehlt oftmals. Ich würde mir Streetworker gerade für Erwachsene wünschen. Denn Menschen, die nichts mehr haben und denen es dreckig geht, scheuen oftmals den Weg zu Ämtern und Behörden. Da müssen die offiziellen Stellen zu den Menschen gehen.“ Auch die Wertschätzung des Ehrenamtes ist für Janette Budtke noch ausbaufähig: „Irgendwann macht das keiner mehr, weil die Anforderungen einfach zu viel sind. Ein Ehrenamt verlangt einem alles ab, ohne wirkliche greifbare Unterstützung.“

Von Knut Hagedorn