Hohen Neuendorf

Ein am Freitag in der Straße am Golfplatz gegen 12 Uhr abgestellter Jeep Grand Cherokee wurde von bislang Unbekannten gestohlen. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl seines Autos (Erstzulassung Januar 2019) mit dem amtlichen Kennzeichen B-K 1362 am Montagmorgen.

Die vier Felgen sind schwarz. Auf den Naben der Felgen befindet sich ein türkisfarbener Stern. Zudem war das Auto mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Nach dem 74 000 Euro teurem Fahrzeug wird gefahndet.

Von MAZonline