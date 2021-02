Jetzt sind Vorschläge für den Hohen Neuendorfer Bürgerhaushalt 2021 gefragt

Hohen Neuendorf

Der Bürgerhaushalt der Stadt Hohen Neuendorf startet in die achte Runde. Vom 15. Februar bis zum 21. März 2021 können Bürgerinnen und Bürger wieder eigene Vorschläge für ein attraktiveres Stadtleben einbringen. Insgesamt stehen 100.000 Euro zur Verfügung.

Ideen sind gefragt

Öffentliche Bücherschränke, Trinkbrunnen, Blühwiesen, Sitzbänke, wöchentliche kostenlose Fitness im Sommer oder ein Kino-Open-Air – dies sind nur einige von über 65 Ideen aus der Einwohnerschaft, die die Stadt in den letzten Jahren über den Bürgerhaushalt umgesetzt hat. Die Projektideen in den Kategorien Sport, Senioren, Kinder/Jugend, Kultur, Umwelt/Natur, Straßen/Verkehr, Sicherheit/Sauberkeit/Ordnung, Stadtteilprojekte, aber auch Einsparvorschläge können auf drei Wegen eingereicht werden: Online: https://buergerhaushalt.hohen-neuendorf.de (freigeschaltet ab dem 15.2.) Per Mail an: buergerhaushalt@hohen-neuendorf.de Per Bürgerhaushaltsflyer: Dieser wird ab dem 20. Februar, zusammen mit den Nordbahnnachrichten, kostenlos an alle Hohen Neuendorfer Haushalte verteilt. Weiterhin liegen die Flyer im/am Rathaus aus.

Die Vorschlagsfrist endet am 21. März 2021. Anschließend prüft die Verwaltung alle Vorschläge anhand der vorgegebenen Kriterien auf ihre Realisierbarkeit im Rahmen des Bürgerhaushalts. Welche Vorschläge sie gerne umgesetzt sehen möchten, darüber können alle Bürgerinnen und Bürger im dritten Quartal abstimmen. Kriterien beachten Im Bürgerhaushalt kann jede/r Hohen Neuendorfer/in, unabhängig vom Alter, Vorschläge einbringen und über Vorschläge abstimmen.

Damit ein Vorschlag zulässig ist, muss er allerdings einige Voraussetzungen erfüllen. Das vorgeschlagene Projekt muss der Allgemeinheit zugutekommen und im öffentlichen Raum jedermann zugänglich sein. Zweitens darf ein einzelnes Projekt in der Umsetzung nicht mehr als 30.000 Euro kosten. Der Vorschlag muss drittens in städtischer Zuständigkeit liegen. Vorschläge zugunsten von Vereinen, Trägern und Organisationen sind möglich, sofern Punkt eins erfüllt ist. Vorschläge, die im Rahmen der Förderrichtlinien der Stadt förderfähig sind, können fünftens nicht berücksichtigt werden. Sechstens können auf Dauer angelegte Projekte, die hohe, kontinuierliche Folgekosten nach sich ziehen (Personalstellen, Honorare, Mieten), im Bürgerhaushalt nicht berücksichtigt werden.

Von MAZonline