Journalisten von Morgen: Schülerzeitung des Marie-Curie-Gymnasiums ausgezeichnet

Hohen Neuendorf

„Ganz ganz dicht am Puls der Schule schreibt ihr auf, was hier geschieht. Doch auch weltweit gibt es kaum was, was die Zeitung übersieht.“ – Ein Auszug der lobenden Worte, die Lehrer Rüdiger Becker für die Redaktion der Schülerzeitung formuliert hat. Normalerweise werden die Preise des Landtages Brandenburg für die besten Schülerzeitungen in einem feierlichen Rahmen vergeben. Doch die Veranstaltung musste schon zum zweiten Mal ausfallen. Die Urkunde kam per Post beim Gymnasium an – zuvor wussten sie nicht, dass sie im landesweiten Wettbewerb so gut abgeschnitten hatten. Als Trost für die ausgefallene Auszeichnung in Potsdam sollte es nun wenigstens eine feierliche Übergabe der Urkunde auf dem Schulhof geben. „Freut euch über euren Preis. Und nun genug der warmen Worte. Radioactive, ihr seid spitze! Hoch das Glas! Ran an die Torte!“ sprach Rüdiger Becker, der die Schülerzeitung vor einigen Jahren als Lehrer betreute. Inzwischen aber seien die Schüler so selbstständig, dass sie alles alleine organisieren – von der Themenfindung über den Anzeigenverkauf bis hin zum Druck.

Der Kuchen wird angeschnitten. Quelle: Enrico Kugler

Die Redaktion ist im vergangenen Jahr zügig gewachsen – auf insgesamt 32 Mitglieder. Drei Chefredakteurinnen haben das letzte Wort: Melina Wolter, Henrike Peters und Ekaterina Shipilova. Sie alle besuchen die zwölfte Klassen, stehen kurz vor dem Abitur, haben sich aber rechtzeitig um eine Nachfolger bemüht. „Es ist tatsächlich jeder Jahrgang in der Redaktion vertreten. Es freut uns, dass auch viele Siebtklässler dabei sind“, erklärt Melina Wolter. Die Themen sind breit gefächert. Die Journalisten von Morgen berichten sowohl über Schulinternes als auch über Themen aus Hohen Neuendorf, Deutschland und der ganzen Welt. Ihr Anspruch ist es, herauszufinden, was junge Menschen interessiert. Sie scheuen sich auch nicht, Organisationen, Vereine oder Bündnisse zu kontaktieren, um Interviewpartner zu finden – so erschien jüngst ein Interview mit einem Sprecher der Hilfsorganisation Plan International. Politik, Umwelt, aber auch Kultur – auf lokaler oder internationaler Ebene finden in der Schülerzeitung Platz.

Themen vom Schulhof und der ganzen Welt

„Wir bringen aber auch gerne ml ein Porträt über Lehrer, die bald in Rente gehen. Fragen sie zum Beispiel, was sie uns mit auf den Weg geben wollen“, erzählt Ekaterina Shipilova. „Und es werden auch neue Lehrer oder Referendare vorgestellt.“ Ekaterina Shipilova interessiert sich sehr für das aktuelle Weltgeschehen, liest Zeitungen sowohl in der Print- als auch in der Online-Fassung und nutzt die Kanäle der sozialen Medien, um sich umfassend zu informieren. Nach dem Abitur möchte die 19-Jährigeeventuell eine Ausbildung in einem Verlag beginnen oder ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Richtung Journalismus absolvieren. Sie hat in den vergangenen zwei Jahren am Marie-Curie-Gymnasium den Seminarkurs Journalismus belegt. „Im Rahmen des Kurses nehmen die Schüler auch am FAZ-Projekt Jugend Schreibt teil“, erklärt Rüdiger Becker. Schulleiter Thomas Meinecke findet den richtigen Umgang mit Medien und Nachrichten ebenfalls sehr wichtig. „Im Fach Politische Bildung wird zum Beispiel häufig am Anfang der Stunde ein Blick in die tagesaktuelle Politik geworfen“, erklärt er.

Insgesamt zählt die Redaktion 32 Mitglieder

Die Schülerzeitung erscheint zwei bis dreimal pro Jahr. Corona erschwert ein wenig die Zusammenarbeit der Schüler, macht sie aber nicht unmöglich. Sie tauschen sich auf digitalem Wege über die Themen aus. Wenn noch Seiten frei sind, verteilen durchaus auch mal die älteren Schüler Themen an die jüngeren. Was künftig noch in der Überlegung steht, sind ein Online-Angebot sowie ein Abo inklusive Zustellung. Denn die Verteilung hat sich unter Corona-Bedingungen als ein wenig schwierig erwiesen, da keine Veranstaltungen stattgefunden haben. Die Auflage beträgt immer etwa 170 bis 200 Stück. Schüler zahlen einen Euro pro Exemplar, Erwachsene drei Euro. Die letzte Ausgabe ist im Herbst erschienen und noch nicht vollständig verkauft. Derzeit arbeitet die Redaktion noch bis Ostern an der nächsten Zeitung.

Von Wiebke Wollek