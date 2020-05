Hohen Neuendorf

In der Nacht zum Freitag (8. Mai) gegen 0:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich im Stolper Pechpfuhlweg, dem ehemaligen Grenzstreifen in Richtung Feld, in der Nähe einer S-Bahn Unterführung, etwa 30 Jugendliche prügeln sollen. Vor Ort konnten die Brandenburger und Berliner Polizeibeamten nur noch wenige Beteiligte antreffen, die anderen waren bereits in Richtung Berlin abgängig. Grund der Auseinandersetzungen waren vermutlich hier nicht bekannte Diskrepanzen zwischen zwei Jugendgruppen aus Berlin. Es kam zu vereinzelten Rangeleien, wobei aber niemand schwer verletzt wurde und kein Rettungseinsatz notwendig war.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Anzeige

Von MAZonline