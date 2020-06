Schönfließ

Ein 17-jähriger Oberhaveler wurde am Mittwoch (24. Juni) gegen 23.30 Uhr am S-Bahnhof in der Schönfließer Straße von drei bislang unbekannten Jugendlichen angesprochen und schließlich geschlagen. Die Drei hatten nach Zigaretten und dem Inhalt seiner Tasche gefragt. Der 17-Jährige konnte flüchten und später die Polizei informieren.

Die Beamten suchten die nähere Umgebung ab, konnten die Verdächtigen jedoch nicht mehr feststellen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu den drei jugendlichen Tätern machen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel (Tel. 03301-8510).

Von MAZonline