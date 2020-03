Julia Schmidt: Mit 26 Jahren die Politik des Landes mitbestimmen

Borgsdorf

Das Bild der Öffentlichkeit von einem erfolgreichen Politiker oder Politikerin ist oft eindimensional. Von langer Hand geplante Karrieren, immer den Blick fest auf das große Ganze gerichtet. So gar nicht passt da der Werdegang von Julia Schmidt ins Bild. Die 26-jährige Borgsdorferin legt aber dennoch eine steile Politikkarriere hin, ist seit 2019 Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, obwohl dies nie ihr vorrangigstes Ziel war. „Sicherlich war ich schon immer interessiert, aber vorrangig an Themen und nicht an Parteiprogrammen. Ich war auch nie auf der Suche nach irgendwelchen Posten, es ergab sich einfach“, berichtet Julia Schmidt, die seit 2017 im Hohen Neuendorfer Ortsteil Borgsdorf zusammen mit ihrem Freund Tristan Hoffmann lebt, der ebenfalls als Stadtverordneter der Grünen in Hohen Neuendorf politisch aktiv ist. „Wir sprechen schon zu Hause oft über Politik und sind auch nicht immer einer Meinung, aber wir versuchen ab und an auch mal das ganze Politische vor der Haustür zu lassen“, berichtet Julia Schmidt. Gebürtig kommt die Powerfrau aus Maxdorf, einer kleinen Gemeinde in Rheinland-Pfalz.

Seit dem Jahr 2019 ist Julia Schmidt Landesvorsitzende der Grünen. Quelle: Knut Hagedorn

Bereits in der Schulzeit engagierte sich Schmidt unter anderem als Schulsprecherin. „Wenn es um interessante Themen ging, war ich immer schon Feuer und Flamme“, so die 26-Jährige. Politischer wurde ihr Weg erst nach dem Abitur, als Julia Schmidt nach Mannheim zog. „Ich wollte dort Volkswirtschaftslehre studieren, habe aber nach zwei Semestern gemerkt, dass dies nicht meins ist. Durch Freunde bin ich dann auch immer mal wieder zu Aktionen und Projekten der Grünen Jugend gestoßen.“ Anschließend arbeitete Schmidt zunächst als Fotografin, seit 2017 studiert sie an der Fernuniversität Hagen Politik- und Verwaltungswissenschaften. Politische Ambitionen hegte Julia Schmidt dennoch nicht zu dieser Zeit. „Ämter haben mich nicht interessiert, ich wollte sachbezogen Themen angehen und unterstützen.“ Dies sollte sich aber 2017 ändern, Julia Schmidt wurde Schatzmeisterin der Grünen in Mannheim. „Das war aber auch eher ein Zufall. Es wurde dort jemand gesucht und die Bewerberliste war nicht wirklich üppig“, verrät Schmidt schmunzelnd.

Bei den Kommunalwahlen 2019 überraschte Julia Schmidt mit einem Traumergebnis. Quelle: Rainer Kurzeder

Allerdings übte Julia Schmidt diese Position nicht lange aus, es folgte der Wohnortwechsel nach Borgsdorf. „Mein Freund war auch in Mannheim und wir überlegten wohin wir ziehen nach dem Studium. Da ich Brandenburg und speziell Borgsdorf schon immer sehr schön fand, fiel die Entscheidung auf seine Heimat.“ Beruflich jobbte Schmidt neben dem Studium für 20 Stunden in der Woche bei der Grünen-Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmeke, eine wegweisende Erfahrung. „Mir wurde dort erstmals Einblick in die Bundespolitik gewährt, ich lernte viele interessante Menschen kennen.“ Zur gleichen Zeit trat die damals 23-Jährige auch in den Grünen-Kreisverband Oberhavel ein, 2018 wurde sie Sprecherin des Kreisverbandes.

Wenig Zeit für private Freizeitaktivitäten

Den endgültigen Karrieresprung vollzog Schmidt dann aber im Jahr 2019, als sie bei den Kommunalwahlen mit dem besten Ergebnis aller Kandidaten in den Oberhavel Kreistag und die Stadtverordnetenversammlung gewählt wurde.Wenige Monate später wurde Schmidt zur Landesvorsitzenden der Grünen gewählt. „Ich denke die Menschen haben Interesse an neuen Gesichtern und frischen Ideen, da passe ich gut ins Zeitbild gerade“, so Schmidt bescheiden. Allerdings ist anhand des grassierenden Corona-Virus ihr Arbeitsplatz momentan nicht der Potsdamer Landtag, sondern die heimischen vier Wände in Borgsdorf. „Wir machen alles im Homeoffice.“ Zeit für private Freizeitaktivitäten bleibt da wenig. „Der Job ist extrem umfangreich. Ich versuche aber wenn es geht viel Rad mit meinem Freund zu fahren oder einfach in der Natur zu sein.“

Von Knut Hagedorn